海天堂老闆近照曝光　兩公婆著TVB台徽配色去馬場撐無綫

鬍鬚佬吳耀明多年來以自己「嘜頭」做海天堂生招牌，亦曾參與無綫和亞視的節目演出，不過繼誹謗官司敗訴等各個原因，他近年已轉趨低調。但近日吳耀明就攜眷現身馬場，以一身鮮色打扮出席「TVB賽馬日」活動撐場，關係友好，不過其實早年吳耀明曾經控告無綫，原因竟是《男親女愛》影射龜苓膏冇龜！



海天堂老闆吳耀明早年不時亮相幕前，除了拍攝仿粵語長片的廣告外，亦曾拍攝亞視處境劇《香港Go Go Go》、無綫賀歲片《72家租客》、《2012我愛HK 喜上加囍》等，都是飾演涼茶舖或龜苓膏店老闆。不過，約10年前海天堂陷入「龜苓膏冇龜」、「沖洗發霉龜苓膏」等醜聞，甚至控告前股東蔡國強誹謗被裁定敗訴後，吳老闆就比以前低調，甚少現身幕前。

吳耀明以往經常現身幕前，又以生招牌方式為海天堂賣廣告。（截圖）

不過，上周日無綫在沙田馬場舉行「TVB賽馬日」，原來吳耀明亦有撐場，更偕同老婆和女兒現身，見久未露面的他精神翼翼、面帶笑容，與太太吳趙鳳儀更極具心思地以紅、綠、藍Sharp醒打扮出現，正好跟無綫台徽襯到絕，實在畀面！

吳耀明（右二）與太太吳趙鳳儀和女兒吳苑清現身，兩公婆身穿紅、綠、藍色服裝，與無綫台徽襯到絕！（facebook：蕭世和）

吳耀明與無綫關係友好，近年亦不時在TVB落廣告，但原來早年他曾控告無綫。事緣在2000播出的《男親女愛》中，其中一幕法庭戲就是講龜苓膏冇龜，吳耀明因劇情涉嫌影射海天堂而提告。至2013年，海天堂再爆出「龜苓膏冇龜」醜聞，網民隨即翻炒劇集片段，並大讚《男親女愛》編劇神預言！