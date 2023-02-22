馮盈盈自爆已重返母校港大修讀碩士　疑為離巢無綫舖路轉行見決心

現年28歲的2016年香港小姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 當選後即備受力捧，可是自去年年初以來卻屢傳失寵，且已被公司掟入了雪櫃。Crystal近年的工作量明顯大減，失寵傳聞甚囂塵上，雖然她已否認遭雪藏，就連無綫電視總經理曾志偉之前接受《東張西望》 訪問時，對於Crystal被雪藏一事亦代為澄清說：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃，其實係佢去咗隔離拉番佢返嚟咋！」但仍惹來網民的揣測。

Crystal最新素顏近照。(馮盈盈ig)

昨日Crystal於IG post了她身在港大校園對住電腦學習的照片，並留言寫道：「Unity is strength (團結就是力量) #STUDYGROUP #HKU #MASTER STUDY」從她的hashtag透露了她已重返校園，正在修讀港大的碩士課程，即再次令人猜測她疑為離巢舖路，大有機會仿效同是港姐出身的師姐朱千雪、麥明詩等，離開娛樂圈轉行另謀新發展。亦有傳Crystal是因為有感無綫親生女的長命合約相當困身，故並不打算再續簽長約綁住自己，有意轉投財經金融界尋求新出路。

馮盈盈昨日於ig自爆她正修讀港大碩士課程。(馮盈盈ig)

其實Crystal去年7月就曾於IG post了一封CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證）合格通知信，上面寫了她考獲及格的成績，透露自己上半年都為了這個CFA考試而努力備戰，她完全是零經濟學和商科的背景，直言能夠考到是奇蹟。Crystal表明自己會繼續考上去，當時已令不少網民猜測她疑為離巢無綫而鋪路轉行，似有意投身金融界做特許金融分析師。

Crystal自2016年加入無綫後原本備受力捧，不論是劇集、綜藝節目抑或是大騷都總會見到她的蹤影。她更憑住首套主演的劇集《果欄中的江湖大嫂》在《萬千星輝頒獎典禮2018》勇奪「飛躍進步女藝員」一獎。在無綫發展順利的Crystal星途無可限量，然而去年2月卻有傳她犯下3宗死罪，且已被公司掟入了雪櫃，甚至連她有份主演的《逆天奇案》落實開拍續集，她亦慘被Out，之後便多次傳出她有意離巢。

Crystal係2016年港姐冠軍。(馮盈盈ig)

網民對於Crystal今次重返校園讀Master進修大表支持，認為持續自我增值絕對可以提升競爭力，加上做藝人相當被動，收入也不穩定，轉行做專才更吃香，又指她如此努力學習，足見她有決心在未來的日子轉行。