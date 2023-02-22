周柏豪回應新春Po簡體字帖文遭網民圍攻：對我冇乜影響

久未露面的周柏豪（Pakho）今日（22/2）現身新城電台為新歌《小船大海》宣傳。對於有傳他已離開《星夢》結束賓主關係，周柏豪接受《香港01》訪問時親口證實說：「其實我喺無綫都有6年半嘅時間，我係完成晒呢份合約，我都好感恩。因為電視台畀咗好多機會我，令我有好多作品，同時亦令我有更加多人去認識，我係好多謝Tvb。」至於為何不再續約無綫，Pakho表示：「其實我想試吓自己做音樂，想喺做音樂嘅過程我自己學到啲乜。」

周柏豪親口證實與《星夢》合約滿結束賓主關係。（葉志明攝）

提到他早前在社交平台發文使用簡體字，引起香港網民不滿，斥他為何在香港不用繁體字。Pakho表示：「其實我PO文嘅時候，嗰個係內地一個節目嚟。而你話我Facebook用簡體字嘅話，我睇返我Facebook嘅觀眾層相對多嘅係星馬，而星馬都係用緊簡體字，咁所以會用佢哋睇得舒服啲嘅文字同佢哋溝通。（會否覺得好無辜，經常遭人針對？）咁我又唔會話覺得無辜，因為我身為一個藝人係可以畀人去評論。（網民評擊會否為你發文帶來壓力？）其實對我冇乜大嘅影響，因為好多時都唔係我Po。但有時我Po嘅時候，我係會自我審查Po嘢正唔正確。同時我又唔會話驚怕有好多負面嘅評論，而要拒絕Po一樣我覺得啱嘅嘢。」