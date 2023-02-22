《神話2》新疆開拍成龍續任男一　古力娜扎異域美貌被讚適合角色

18年前由成龍﹑韓國女星金喜善主演的電影《神話》大受歡迎，口碑票房高收。沒想到相隔多年後，該電影被爆出將拍攝續集，男主角不變而女主角則由內地女星古力娜扎擔任，有指她出演西域公主一角，讓不少網友激讚非常適合，期待電影上映。

電影《神話》由成龍﹑金喜善主演。（影片截圖）

根據網上曝光的資料可見，《神話2》已獲審批進行拍攝，並由唐季禮擔任編劇，備案拍攝地在新疆維吾爾自治區，劇情大綱清楚寫明是《神話》續集，圍繞着一位野性奔放的西域公主和驍勇善戰的將軍，似曾相識的夢鏡，穿越千年時空的愛情故事。

雖然《神話2》還沒有官宣，但近日網上曝光了一張成龍與古力娜扎的合照，並且流傳了一段她在新疆拍攝的片段，已讓不少網友深信該電影確是正如火如荼拍攝中。

成龍﹑古力娜扎合照。（微博圖片）

從照片可見，他們二人打扮休閒並且素顏上陣，非常親民地與工作人員合影，而細看之下背景字眼寫有「霍爾果斯經濟開放區…」而這個地方正在伊犁哈薩克自治州 （新疆維吾爾自治區下轄的自治州），足以證明他們在當地拍攝中。而從影片可見，古力娜扎在白雪中騎着駿馬拍攝，英姿颯爽，畫面相當好看，在旁還見到男星李晨，而他亦在是次出演名單中。

古力娜扎在新疆拍攝中，在旁是李晨。（影片截圖）

被爆出演西域公主的古力娜扎，獲不少網友激讚非常合適該角色，事關她本身出身於新疆地區是維吾爾族人，自身長相已經充滿西域風情，穿起古裝更是維妙維肖，非常美麗動人。眼見她最新上貼一系列在冰湖上拍攝的照片，身穿古裝的她隨風飄揚，長髮飄飄，散發一種唯美感，相當漂亮，所以出演該角色非常有說服力。

古力娜扎本身就是新疆維吾爾族人。（古力娜扎工作室微博圖片）

除了古力娜扎之外，有傳女配角找來內地女星彭小苒出演，雖然她不是屬於少數民族的女明星，但其樣貌相當有異域風情。她曾經在劇集《東宮》中飾演一位少數民族的公主，身穿鮮紅色衣服在沙漠中騎着駿馬奔跑，天真無邪古靈精怪的模樣相當吸眼球，在她身上總是自然散發着靈動美，讓不少網友印象深刻。

彭小苒被傳出演女配角。（微博圖片）

另外，在「新疆日報」的官方微博上，清楚寫明該電影在伊犁哈薩克自治州開拍，除了成龍﹑ 古力娜扎之外，還標明張藝興﹑李治廷的名字，足以證明他們在演出名單中，讓不少網友大呼期待。

「新疆日報」的官方微博證實電影正在拍攝。（微博圖片）