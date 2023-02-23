周啟生撐梁文禮狠批梁詠琪演唱會無錯：人格問題同內容真偽無關

梁詠琪（Gigi）於本月17日重踏紅館舞台，舉行一連三場演唱會《梁詠琪Gigi時間遇上我們演唱會》，經已圓滿結束。商台DJ梁文禮日前睇完Gigi頭場演出之後，便於IG story出post大讚Gigi在台上好靚。然而，他在他的私人facebook上卻狠批Gigi的演唱會，寫道：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~ 其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！連《愛自己》都入唔到呀大佬 🙄 我全晚都睇得好猛，坐立不安......唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件「着上一張抹完鼻血嘅紙巾」咁。」隨即引起軒然大波，梁文禮被外界批評他是雙面人，他其後更在電台節目中解釋事件，並發長文向Gigi道歉。

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音樂人周啟生昨日就於他的facebook出post，評論有關事件，公開撐梁文禮批評Gigi並沒有錯。周啟生寫道：「一個DJ出post批評一個，根本唔識唱歌嘅名歌手，對我來說這是絕對公平合理的，人人也可以說自己心裏面的一番說話。最惹人爭論的，就是他用另外一個帳號，想問一問大家，身邊有幾多人有多個一個帳號？一班水平低嘅人，永遠會支持同佢自己差唔多渣嘅歌手。成件事最奇怪嘅就係佢要道歉，人批評你，你批評人…..何罪之有？

PS: 我自己從來都唔會睇本地嘅音樂會，剛剛知道監製是陳嘉倫先生，陳先生是我多年好友, 亦是監制中嘅高手高高手，希望他唔好介意我嘅率直！」他還附上一張大大隻字寫住「荒謬」的圖。

Gigi演唱會尉圓滿結束。（陳順幀攝）

周啟生出post後惹來不少網民留言討論，他亦有親自回覆網民。有網民質疑他「未睇先判」，指他根本沒有睇過Gigi演唱會，認為他沒有資格評論，周啟生表示︰「不要掀起罵戰……我只不過講我自己一啲意見」、「鍾意盲撐嘅可以自己出post，我唔會去俾意見，唔鍾意我post嘅，唔好入嚟睇，入嚟搞事嘅，我見一個踢一個！」

周啟生向來敢言。(fb圖片)

有網民就認為梁文禮今次的表現好虛偽：「最大問題係讚又係佢，彈又係佢，呢種人好虛偽。」對此周啟生說︰「人格問題，同佢講嘅內容真偽無關。」網民有感近代樂壇彷彿已很少具實力的歌手，周啟生直言︰「一班食客，垃圾都可以吞落肚，仲邊度會有好嘅廚師？」藉以暗喻

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