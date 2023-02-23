陳妍希爆陳曉生活技能為零　網友挖出舊訪問被鬧前後矛盾

撰文：蘇國豪
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台灣女星陳妍希最近在內地綜藝節目《半熟戀人2》中，不斷大談同老公陳曉的婚姻生活。而在最新一集中，她就表示幾乎每一天都要同老公說「我愛你」，又透露他在生活上是一位技能為零的人，沒料到竟惹來部分網友不滿，指出她說話前後矛盾，挖出她舊時的訪問片段為證，引來不少討論。

陳曉﹑陳妍希結婚多年，依然恩愛非常。（視覺中國）

在節目中主持人杜海濤就向陳妍希詢問：「你是鼓勵型的還是被鼓勵的？」她二話不說表示：「我跟我老公都是鼓勵型的，我老公他就是可能他演戲甚麼，他就會有很多自己的想法，他可以自己做得很好。但他生活上他就是一個，所有技能為零的一個人，就像比如我們家裡有一個全自動的咖啡機，但是他每次要喝咖啡的時候，他就會說『老婆你可以幫我弄一杯咖啡嗎？』然後有時候，我就跟他講說『老公，就是這個東西叫電源，你按下去，再按旁邊這個鍵，咖啡就出來了，是不是好神奇。』但我就是盡量會就鼓勵他。」及後她認同另一嘉賓張雨綺的說話，認為「愛意」是需要時常表達出來的，她表示：「我每天幾乎都說老公我愛你。」證明他們的婚姻生活是相當甜蜜美好的。

陳妍希指陳曉是一位在生活技能為零的人。（影片截圖）

沒想到有網友就質疑陳妍希所說的說話，認為她說話前後矛盾，人前人後兩張臉。有網友就挖出他們二人舊時訪問，當時她親口稱讚他為人溫柔，又喜愛做家務，還會幫她按摩等，為甚麼會是生活技能為零的人呢？更嘲諷陳妍希：「生活技能為零他给你煲湯按摩煮飯？」﹑「生活技能為零他一年365天有一半時間在劇組獨立生活？你不在身邊的時候他怎麼活的？」等，認為她自相矛盾，滿嘴謊言的女明星。

有網友挖出他們舊時訪問。（微博圖片）
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