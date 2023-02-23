「晴格格」王艷疑曝光豪宅內部　空間廣闊擺放多盆大型植物觀賞

撰文：蘇國豪
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內地劇集《還珠格格》系列紅遍大江南北，捧紅不少劇中演員，其中一位就是飾演「晴格格」的王艷。近年復出拍劇的她一部接一部，演技依舊出色整個狀態不俗，讓不少網友讚不絕口。近日，她就更新社交網站，疑在自家豪宅跳舞，意外曝光了內部環境，簡約的裝修，廣闊的空間，讓不少網友為之驚嘆，引起不少討論。

王艷因為晴格格走紅。（微博圖片）

從王艷上貼的影片所見，她身穿淺綠色套裝裙，梳着簡約髮型，整個人優雅端莊，閒靜地看着室內的植物，靜坐着喝着茶，她表示：「陽光就是每天最好的禮物，睜開眼睛的那一秒，它就開始溫暖你。陽光好的時候，我其實甚麼都不想做，心生歡喜，無慾無求。」更開心地旋轉跳着舞，再加上音樂特效，整個畫面相當漂亮。

王艷意外曝光了豪宅內部。（影片截圖）

雖然她已經48歲依舊保養得宜，但不少網友就將焦點集中在她的豪宅環境內，眼見室內空間廣闊，樓底相當高，裝修簡約，落地玻璃窗非常大，整個室內設計以橢圓形為主，室內還擺放了多盆大型植物，對外還可以清楚大面積看到北京不少重點歷史建築物，就好像故宮博物院等，讓不少網友非常羨慕她的居住環境。

可以看見故宮博物院。（影片截圖）

其實，早年已經傳出她在北京的住家與故宮博物院距離相當近，居住的地方為北京中心地帶的黃金區域，價值上億元人民幣的豪宅「王府世紀」。而早年有內地媒體更報導刊登了，聲稱是王艷在北京的上億豪宅，指出豪宅內有空中花園、室內游泳池、健身房、臥室等，而且花園中間連成一片噴泉，不遠處還能看見紫禁城，四周環境優美宜人等，加上是次曝光的豪宅內部，可見到故宮博物院，令網友都已相信她就是居住在「王府世紀」。

「王府世紀」是北京中心地帶的黃金區域。（微博圖片）

據指「王府世紀」是她丈夫澳籍華人房地產大亨王志才的房產品牌，而翻查內地「百度」資料顯示，「北京王府世紀發展有限公司」公司董事長及法定代表人就是王志才，傳出他身家有逾100億人民幣 （ 約113億港幣），目前二人育有一子，一家三口相當幸福。

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