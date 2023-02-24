曾志偉宣布將復辦《中華小姐》 　因TVB知名度高與內地合作機會多

近年無綫（TVB）與內地合作舉辦的電視節目反應大好，受到不少網民關注，而身為TVB內容營運總經理的曾志偉，最近接受TVB娛樂新聞台訪問時就透露，公司隨後將會與內地有更多的合作。

曾志偉透露TVB與內地有更多合作項目。（陳順禎攝）

在2023年財政預算案中，政府將會注資五億元支持創意創業，當中包括支持本地電視台與內地及亞洲團隊聯合製作綜藝節目，以提升香港流行文化影響力，而曾志偉透露並不是因為財政預算案才與內地合作：「好似舊年我哋已經有《聲生不息》、《無限超越班》，都已經同國內合作緊，呢啲唔係我哋特登去敲門，其實係國內好多平台同電視台都搵我哋香港一齊合作，想將個節目帶到全世界，佢哋知道TVB全世界所有華人都睇到，所以合作嘅機會係好多嘅。」

曾志偉早前到內地商討合作事項。（節目截圖）

隨後曾志偉透露中港兩地開關後，用了九日的時間去十多個地方商討合作事項：「至於做到幾多要睇人手夠唔夠同埋時間，但係合作就一定會多嘅。」被問到未來是什麼新節目時，他就表示：「其實新嘅節目會比較多嘅，但係有啲以前冇做開嘅電視節目，好似《中華小姐》會復辦，有新有舊乜都有。」

中華小姐已經停辦三年。（梁碧玲攝）

除此之外，曾志偉在早前的訪問中曾經透露，希望將《勁歌金曲頒獎典禮》變成每兩年一屆，現時正積極籌備大灣區的音樂頒獎禮：「我想將大灣區音樂頒獎禮變為兩年一屆，梅花間竹咁舉行，今年開始籌備大灣區頒獎禮，至於8、9月定係年尾就研究緊。」他又指出其頒獎禮會聯同多個機構一起計算成績，除了香港歌手，就連內地及東南亞歌手亦能參與其中。