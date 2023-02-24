25歲「龍女郎」顏值高演技好終跑出　徐若晗氣質出眾似足韓星

國際巨星成龍（Jackie）除了演而優則打之外，還有一顆無私之心經常提攜後輩演員。而近日在內地熱播引起許多話題的劇集《夏花》中的女主角徐若晗就是其中一位，成為「龍女郎」的她出道只有短短近5年 ，拍過多部電影作品但始終未能成功跑出，沒想到今年就憑《夏花》走紅，其高顏值吸引不少觀眾，被指有韓國女星裴秀智的影子。

劇集《夏花》女主角徐若晗成功跑出。（《夏花》微博圖片）

在《夏》劇中，她飾演一位患有白血病的少女，沒想到在理髮店中遇上落魄大叔言承旭，對他的聲音非常迷戀，進而慢慢接近他產生了愛情，可惜她最終抱病離世，未能有情人終成眷屬的故事。

而徐若晗的表演恰到好處，第一她現實中的年齡只有25歲，與角色人設非常配合，其次一雙大眼睛靈氣十足，釋放青春少女的天真純情感，第三她演戲自然大方，不是只有瞪大眼演戲，有起承轉合的演變，感染力相當強。

徐若晗演戲自然。（《夏花》微博圖片）

她除了演技出色之外，其顏值亦相當吸睛，擁瓜子臉五官立體精緻，一雙眼睛水汪汪，散發一種鄰家女孩的感覺，被網友激讚是無死角美女。而她的高顏值亦被網友指有韓劇女星的感覺，與裴秀智相似，同樣有氣質﹑無辜感。

徐若晗顏值相當高。（徐若晗微博圖片）

徐若晗被指有韓國女星裴秀智的影子。（徐若晗微博圖片﹑視覺中國）

不是專科（表演系）畢業的她，其實畢業於北京電影學院動畫學院，在就學時間獲成龍發掘而進入娛樂圈，出演由他擔任導演的電影《我的日記》女主角。在2020年又在他主演的電影《急先鋒》參演一角，但始於沒有引起關注走紅。而她的個人微博自我介紹代表作中，亦標誌着這兩部電影，可見她是一位懂得飲水思源的人。而她還有陸續推出電影作品《遇見你》﹑劇集《完美先生和差不多小姐》﹑《公子不可求》等，同樣沒有走紅，沒想到是次與言承旭合作令她打開知名度。

徐若晗在2018年主演成龍擔任導演的電影《我的日記》女主角而出道 。（成龍微博圖片）