VIVIZ香港見面會︱嚴智怒食點心飽住上台　約定粉絲下次開演唱會

GFRIEND出身的韓國女團VIVIZ昨天（25日）在香港舉行首個見面會《THE 1ST VIVID DAYZ in HONGKONG》，三位成員銀河、信飛及嚴智相隔逾四年再訪港，她們施展渾身解數，落力氹粉絲開心。



VIVIZ昨天在香港舉行首個見面會，現場坐無虛席。（陳穎妍攝）

為了支持VIVIZ首個香港見面會，香港粉絲早早就坐滿會場，高舉手燈為偶像應援，現場氣氛熱鬧。VIVIZ以《LOVEADE》掀開昨晚見面會序幕，三人隨即向粉絲打招呼，粉絲以韓文「我愛你」回應。嚴智講到首次以VIVIZ身份來港感覺好不同，銀河也表示無論見到從以前就開始支持的粉絲或新粉絲，心情都十分激動。逾四年才再訪港，信飛坦言沒有實質，直至剛剛第一個舞台才有感覺。聊天環節中，嚴智透露在休息吃了很多粉絲準備的點心，甚至現在「飽住上台」。

VIVIZ以《LOVEADE》掀開昨晚見面會序幕。（陳穎妍攝）

VIVIZ與在場粉絲進行宣誓儀式，場面相當搞笑。（陳穎妍攝）

VIVIZ其後帶來了《Pull Up》、《Bop Bop!》和《Red Sun》等大熱歌曲，三位成員大讚台下粉絲應援齊整，令她們充滿力量，同時想起成為VIVIZ的原因。信飛結尾時更承諾下次將來港舉辦演唱會，希望到時能夠與粉絲創造更多美好回憶，玩得更開心。

VIVIZ換上另一套衣服後風格大變！（陳穎妍攝）

VIVIZ承諾下次會帶來一場精彩的演唱會。（陳穎妍攝）

點撃睇更多昨晚見面會現場照片：