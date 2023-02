韓國HIPHOP廠牌AOMG唱爆九展3.5小時　激讚香港粉絲熱情「大癲」

韓國首屈一指的嘻哈饒舌廠牌AOMG日前(3日)完成巡演香港站《[FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023 IN HONG KONG》,由SIMON DOMINIC領軍LOCO、GRAY、LEEHI、YUGYEOM及特別嘉賓WOO唱足近四小時,讓樂迷大飽耳福!



嘻哈饒舌廠牌AOMG日前(3日)完成巡演香港站。(ELF ASIA提供)

演唱會由特別嘉賓WOO打頭陣登場,帶來了《R.I.P.》和《Pop It》等大熱歌曲,瞬間炒熱氣氛。其後再有LEEHI緊接出場,除了新歌外她亦唱出了《Breathe》和《Rose》等代表作,動人騷靈的歌聲感動在場粉絲。其後眾人遂位出場,LOCO更大方脫去上衣曬腹肌,台下尖叫聲不斷。見到LOCO脫衣的GRAY亦有鬼馬地作狀除衫並幽默講到「I got nothing to show you guys.」,他更用廣東話潮語「大癲」盛讚香港粉絲非常熱情。

LOCO大曬肌肉派福利。(ELF ASIA提供)

LEEHI以唯一女將身份登場。(ELF ASIA提供)

GOT7出身的YUGYEOM則伴舞們在台上尬舞大展舞技,粉絲都讚嘆他比偶像時期更進步。演唱會最後由SIMON DOMINIC壓軸出場,他低沉迷人的rap充滿壓台感,盡顯AOMG大哥的風範。除了個人演出外,當然少不了合作舞台,當中全男班五人演出可謂印象最深刻,同時也展示出AOMG成員們間的默契。

香港粉絲以熱情回應AOMH成員的落力演出。(ELF ASIA提供)

