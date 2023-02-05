韓國HIPHOP廠牌AOMG唱爆九展3.5小時　激讚香港粉絲熱情「大癲」

韓國首屈一指的嘻哈饒舌廠牌AOMG日前（3日）完成巡演香港站《[FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023 IN HONG KONG》，由SIMON DOMINIC領軍LOCO、GRAY、LEEHI、YUGYEOM及特別嘉賓WOO唱足近四小時，讓樂迷大飽耳福！



嘻哈饒舌廠牌AOMG日前（3日）完成巡演香港站。（ELF ASIA提供）

演唱會由特別嘉賓WOO打頭陣登場，帶來了《R.I.P.》和《Pop It》等大熱歌曲，瞬間炒熱氣氛。其後再有LEEHI緊接出場，除了新歌外她亦唱出了《Breathe》和《Rose》等代表作，動人騷靈的歌聲感動在場粉絲。其後眾人遂位出場，LOCO更大方脫去上衣曬腹肌，台下尖叫聲不斷。見到LOCO脫衣的GRAY亦有鬼馬地作狀除衫並幽默講到「I got nothing to show you guys.」，他更用廣東話潮語「大癲」盛讚香港粉絲非常熱情。

LOCO大曬肌肉派福利。（ELF ASIA提供）

LEEHI以唯一女將身份登場。（ELF ASIA提供）

GOT7出身的YUGYEOM則伴舞們在台上尬舞大展舞技，粉絲都讚嘆他比偶像時期更進步。演唱會最後由SIMON DOMINIC壓軸出場，他低沉迷人的rap充滿壓台感，盡顯AOMG大哥的風範。除了個人演出外，當然少不了合作舞台，當中全男班五人演出可謂印象最深刻，同時也展示出AOMG成員們間的默契。

香港粉絲以熱情回應AOMH成員的落力演出。（ELF ASIA提供）

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