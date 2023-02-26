東張西望｜寶琳後山有大量捕獸籠　仲有煮食器皿疑有人即場烹煮

今日（26日）的《東張西望》講到寶琳後山一個密林經常發出一些動物哀鳴聲，最近有愈來愈頻密的跡象。早前亦曾經播出有狗隻在後山誤中一些俗稱「山豬吊」的陷阱，報道引起附近的居民高度關注，證明他們近來聽到動物哀鳴聲是來自寶琳後山。

寶琳後山一個密林經常都會發出一些動物哀鳴聲。(節目截圖)

黃先生及陳小姐都是寶琳居民，二人最近都聽到寶琳後山有不同的動物哀鳴聲，黃先生更指聲音：「『嗚….』好似好悽慘，好似叫人嚟救佢咁。」黃先生更指已經不是第一次聽到，三日內更出現兩次動物哀鳴聲，而陳小姐一個月內更聽到多過兩次的叫聲，情況令人關注。

黃先生及陳小姐都是寶琳居民，二人最近都聽到寶琳後山有不同的動物哀鳴聲。(節目截圖)

黃先生兩年前曾有一隻小狗於山上失蹤至今仍未尋回，今年初黃先生再度上山尋狗，上山後他發現山上愈來愈危險，黃先生：「見到有煮食器皿，同埋啲灶頭、砧板，同埋有啲養蜂嘅木箱喺山上面，同埋地下有好大個洞，個洞大約4呎乘6呎，我拍嗰時見到地下冒煙！」黃先生懷疑有人在山上捕捉動物並即場烹煮，因為附近有很多野豬及流浪狗。

黃先生兩年前曾有一隻小狗於山上失蹤至今仍未尋回，今年初黃先生再度上山尋狗，上山後他發現山上愈來愈危險。(節目截圖)

節目組上山一看，發現山上有不同的捕獸器，有山豬吊及蓮花夾等，更有一些捕獸籠，捕獸籠有半個人的高度，而門更是用雲石製造，讓進入捕獸籠內的動物沒有機會可以逃走。節目組更發現有可疑人士出現，立即詢問該人士是否住在山上，而節目組更在山上發現動物骸骨，明天將會揭開山上更多的秘密。

節目組上山一看，發現山上有不同的捕獸器。(節目截圖)