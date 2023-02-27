蔡天鳳案｜去年生日丈夫多次獻吻方媛拍片 恩愛只剩追憶令人心酸
名媛蔡天鳳（Abby）遭碎屍案震驚各界，前夫一家四口連同前老爺情婦相繼落網，更多Abby生前點滴曝光。蔡媽媽「五姐」抖音有一段去年8月Abby慶祝28歲生日的片段，蔡天鳳的現任丈夫Chris多次獻吻，恩愛景像令網友心酸。
「譚仔」前老闆「五哥」譚澤均新抱蔡天鳳（Abby）不幸遇害，鄺姓前夫、前公公、前大伯被控謀殺罪，前婆婆則是被控妨礙司法公正罪，2月27日早上在九龍城裁判法院聆訊。年僅28歲不少身邊人口中的善心好人，本擁有美好家庭，與現任丈夫Chris育有2名子女，亦對Abby與前夫的2名子女視如己出。
蔡媽媽「五姐」抖音帳戶中，有一段去年8月Abby 28歲生日會片段，當時天王嫂兼Abby閨蜜方媛都是座上客，壽星女興奮滿場飛與賓客合照，而派對男主人Chris亦心情大好，多次向Abby獻吻，更咬住玫瑰花欲吻向愛妻，毫不介意公開打情罵佻讓所有人知道有多麼恩愛，可惜至今一切只剩追憶。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
香港01為你準備了蔡天鳳碎屍案懶人包，更找到大律師拆解六大法律疑問，Abby老公為譚仔「太子爺」，早前譚仔集團表示...詳情請看。而4疑兇背景曝光，多人以前涉及多個案件。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫疑潛逃時落網，香港01更有獨家被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。被捕蔡天鳳Abby Choi前大伯容貌曝光(有圖)，警方押前家姑到死者寓所搜查。
蔡天鳳Abby Choi的前夫Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......