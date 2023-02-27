蔡天鳳案｜去年生日丈夫多次獻吻方媛拍片　恩愛只剩追憶令人心酸

名媛蔡天鳳（Abby）遭碎屍案震驚各界，前夫一家四口連同前老爺情婦相繼落網，更多Abby生前點滴曝光。蔡媽媽「五姐」抖音有一段去年8月Abby慶祝28歲生日的片段，蔡天鳳的現任丈夫Chris多次獻吻，恩愛景像令網友心酸。



名媛蔡天鳳（Abby）遭碎屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

「譚仔」前老闆「五哥」譚澤均新抱蔡天鳳（Abby）不幸遇害，鄺姓前夫、前公公、前大伯被控謀殺罪，前婆婆則是被控妨礙司法公正罪，2月27日早上在九龍城裁判法院聆訊。年僅28歲不少身邊人口中的善心好人，本擁有美好家庭，與現任丈夫Chris育有2名子女，亦對Abby與前夫的2名子女視如己出。

+ 3

蔡媽媽「五姐」抖音帳戶中，有一段去年8月Abby 28歲生日會片段，當時天王嫂兼Abby閨蜜方媛都是座上客，壽星女興奮滿場飛與賓客合照，而派對男主人Chris亦心情大好，多次向Abby獻吻，更咬住玫瑰花欲吻向愛妻，毫不介意公開打情罵佻讓所有人知道有多麼恩愛，可惜至今一切只剩追憶。

去年蔡天鳳（Abby）生日會天王嫂方媛是座上客。（IG：@xxabbyc）

蔡天鳳（Abby）生日會上獲丈夫不停獻吻，好姐妹方媛拗腰拍片留影。（五姐抖音）