蔡天鳳同太子爺丈夫讀國際學校識於微時 網民慨嘆點解會嫁比前任
28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前傳出遭殺害分屍的消息，震驚全港，警方昨日連日來已逮捕5名涉案人士，其中2名男子，死者蔡天鳳的前家翁及前大伯，被落案暫控一項謀殺罪，前家姑被落案暫控一項妨礙司法公正罪。死者28歲前夫鄺港智Alex亦被暫控合共一項謀殺案，4人今日（27日）在九龍城裁判法院提堂，至於第五名女子被告，涉嫌協助罪犯，現正被扣留調查。
各方都為蔡天鳳感到可惜，其母親「五姐」昨日透過網民留言吐心聲，心痛女兒遇人渣。而「五姐」除了與Abby關係好，她與Abby現任老公Chris也有很好的關係。有網民翻閱「五姐」的抖音，三年前她post出一堆與女婿的合照，標題為「我超孝的女婿 緣份是很奇妙的 每次一起時有千言萬語滔滔不斷 彼此牽掛理解包容扶持 珍愛生命美好之旅感恩所有一切」。看她的相片，與Chris關係親如母子，Chris還會親「五姐」的臉頰。
在該輯相片的留言裡，「五姐」透露原來Abby與現任老公Chris早已相識，他們兩人從10歲便同讀一間國際學校，讀書時期便已相識，可以說是識於微時。有網友在案兇發生後湧入「五姐」社交平台，更留言指：「為甚麼中途會愛上鳳凰男」。
點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：
點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：
昨日有傳媒報道，有知情人士表示Chris非常傷心，會幫Abby照顧4名子女，即使有兩位不是自己所生，但他一樣對他們如親生子女一樣。
除了Chris的心情外，該知情人士還透露Abby與前夫及現任丈夫的家人一樣有好好的關係，而且兩家人會聚會，前夫父母與現任丈夫的父母更會一起出遊，現任老爺「五哥」譚澤均亦常常讚Abby，更當她是親生女。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
香港01為你準備了蔡天鳳碎屍案懶人包，更找到大律師拆解六大法律疑問，Abby老公為譚仔「太子爺」，早前譚仔集團表示...詳情請看。而4疑兇背景曝光，多人以前涉及多個案件。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫疑潛逃時落網，香港01更有獨家被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。被捕蔡天鳳Abby Choi前大伯容貌曝光(有圖)，警方押前家姑到死者寓所搜查。
蔡天鳳Abby Choi的前夫Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......