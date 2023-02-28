蔡天鳳同太子爺丈夫讀國際學校識於微時　網民慨嘆點解會嫁比前任

28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）日前傳出遭殺害分屍的消息，震驚全港，警方昨日連日來已逮捕5名涉案人士，其中2名男子，死者蔡天鳳的前家翁及前大伯，被落案暫控一項謀殺罪，前家姑被落案暫控一項妨礙司法公正罪。死者28歲前夫鄺港智Alex亦被暫控合共一項謀殺案，4人今日（27日）在九龍城裁判法院提堂，至於第五名女子被告，涉嫌協助罪犯，現正被扣留調查。

蔡天鳳遇害時只得28歲。(ig圖片)

各方都為蔡天鳳感到可惜，其母親「五姐」昨日透過網民留言吐心聲，心痛女兒遇人渣。而「五姐」除了與Abby關係好，她與Abby現任老公Chris也有很好的關係。有網民翻閱「五姐」的抖音，三年前她post出一堆與女婿的合照，標題為「我超孝的女婿 緣份是很奇妙的 每次一起時有千言萬語滔滔不斷 彼此牽掛理解包容扶持 珍愛生命美好之旅感恩所有一切」。看她的相片，與Chris關係親如母子，Chris還會親「五姐」的臉頰。

兩人關係親如母子。（五姐抖音）

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在該輯相片的留言裡，「五姐」透露原來Abby與現任老公Chris早已相識，他們兩人從10歲便同讀一間國際學校，讀書時期便已相識，可以說是識於微時。有網友在案兇發生後湧入「五姐」社交平台，更留言指：「為甚麼中途會愛上鳳凰男」。

「五姐」透露原來Abby與現任老公Chris早已相識。（五姐抖音）

點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：

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點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：

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昨日有傳媒報道，有知情人士表示Chris非常傷心，會幫Abby照顧4名子女，即使有兩位不是自己所生，但他一樣對他們如親生子女一樣。

除了Chris的心情外，該知情人士還透露Abby與前夫及現任丈夫的家人一樣有好好的關係，而且兩家人會聚會，前夫父母與現任丈夫的父母更會一起出遊，現任老爺「五哥」譚澤均亦常常讚Abby，更當她是親生女。