新聞主播袁思行清純學生相曝光　代表女拔出戰游泳比賽屢獲獎

新聞小花袁思行形象健康、才貌兼備，去年離開無綫新聞部時，不少觀眾都大呻不捨，擔心以後不能在電視上見到她。不過，袁思行其後加盟香港開電視，任職首席主播，觀眾可繼續睇她報新聞。近日有網民貼出袁思行四眼中學照，樣子青澀，其實她自小已就讀名校，更是游泳健將一名。



現年25歲的新聞小花袁思行（Cheryl），於新聞部極速上位，不論以前在無綫還是現在於香港開電視，都一樣備受重用。

袁思行未讀完書已是無綫兼職主播，畢業後做全職。（節目截圖：《無綫新聞》）

袁思行去年過檔無綫，現已升為首席主播，深受重用。（節目截圖：《有線新聞》）

Cheryl自小已是叻女，先後就讀名校德望學校（小學部）以及拔萃女書院，至大學則畢業於香港大學新聞系，未讀完書已是無綫兼職主播。她19年暑假到無綫新聞部當實習記者，同年年尾成為兼職主播，至20年6月畢業後正式成為無綫新聞部全職主播，並有份主持《行行有好景》及《探古尋源》等新聞台節目。去年3月過檔香港開電視後，Cheryl亮相於黃金時段節目《開在新聞最前線》，現職首席主播，深得公司重用。

袁思行曾在無綫主持《行行有好景》，她私下亦熱愛戶外活動。（節目截圖：《行行有好景》）

其實以往Cheryl已不時貼出自己的舊照，而近日有網民亦貼出一張Cheryl的中學照，見她身穿女拔萃校服，戴上眼鏡，微笑望鏡頭，樣子青澀。網民大讚她斯文樸素，一眼就認得出她，可見樣子是純天然。除了這張相，記者亦翻出大量Cheryl大、中、小學的照片，就連小學的學生證都有。

請按下圖睇袁思行小、中、大學的樣子：

此外，Cheryl自小已是游泳健將，當中蛙式是其強項，她不僅是學界比賽常客，11至15年間更在全港運動會游泳比賽屢獲殊榮，經常與泳隊隊友現身體育版。Cheryl性格好動，從社交平台的相片所見，手球、跑步等比賽她都有參與其中。

袁思行（前排左三）是校內泳隊代表，經常出戰學界比賽，屢獲獎牌。（Instagram：yuenszehang）

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