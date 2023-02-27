盤點無綫財經台女神級主播　呢位幕前保守私下性感反差極大

無綫（TVB）新聞部一向盛產美女主播，但近日成為網民焦點的，卻是85台財經資訊台主播，如有「梁凱寧接班人」之稱的孫雪祺，近日就因驕人身材成為網民熱話，其實85台還有其他值得留意的主播，當中一位剛離巢的，身材比孫雪祺隨時有過之而無不及！



不少新聞女主播除了知性外，樣貌亦媲美藝人質素，而除了無綫新聞台外，85台財經資訊台原來亦是女神搖籃，孕育不少新一代新聞小花。18年加入無綫，有「翻版陳瀅」之稱的財經主播孫雪祺（Gigi），近日就因身材姣好成為焦點。

孫雪祺（左）近日成為網民討論焦點。（IG@gigi.sun928）

她曾於東方衛視實習，15至17年間成為亞太第一衛視記者，同年於香港中文大學新聞系碩士畢業，於無綫5年間主持過《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等。Gigi不時在IG貼出低調性感照，如緊身衫、長腿、Tube Top等，好身材藏都藏不住！不過除了她之外，還有3位靚女主播一樣各有千秋！

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1.張晉

張晉（Lara）早前因火辣身材和性感打扮引起網民討論，她在《財經演義》中身穿超貼身連身裙和高跟鞋，令網友們根本不能專心看新聞！原來Lara 08年大學畢業於中國傳媒大學國際傳播學系，2009年畢業於香港中文大學全球傳播碩士，後於新城電台從事製作和主持，並於亞洲聯合廣播電視集團有限公司任職主播等，至2014年入職TVB做財經記者和主播，亦曾踩過界做天氣女郎。

張晉（Lara）強調自己不P圖！（IG@larajinzhang）

張晉（Lara）早前因惹火打扮引起網民討論。（網上圖片）

Lara對好身材亦不吝嗇，IG的生活照中不時有意無意露出性感一面，值得一讚的是，其IG個人資料欄表明：「照片只調色，不P圖，展示電視上更立體的我。」夠晒真！

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2.余琦琪

余琦琪（Katrina）現年26歲，較兩位師姐年輕，外形亦走不同路線。長相甜美的Katrina 18年曾任Now TV財經台記者，2020年才過檔TVB，她不止外表討好，更可說是才貌兼備，自小在英國出生的她，於修適士大學媒體及文化研究雙學位畢業後，再於香港中文大學修畢碩士課程。Katrina IG相雖然密實，但就散發住氣質文青感覺，又有不少雪地照、和服照等。

余琦琪現時是財經資訊台的主播。（IG@katrinakky）

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3.曾曉婷

曾曉婷（Janet）是財經台《看出個未來》和《家居．築則》節目主持，散發青春氣息的她，被指樣貌酷似港姐何依婷，因而備受關注！Janet 15年畢業於浸大傳理系廣播新聞，及後曾到有線電視新聞部實習，再轉會TVB擔任主持和記者，入行5、6年左右。她會於IG分享泳衣照、小背心照，網民睇到「嘩嘩聲」！

曾曉婷（Janet）是財經台節目主持，被指與17年港姐亞軍何依婷好似樣！（資料圖片）

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4.唐海汶

唐海汶（Iris）畢業於香港浸會大學傳理學學士（財經新聞），先在香港電台任職實習財經記者，後到有線新聞台做財經記者，並於19年加入無綫。鏡頭前打扮平實的Iris，IG卻有不少白滑性感照，如緊身衫、旗袍裝等，而其中一張泳裝側身照，儘管披上外套，但豐滿身材仍表露無遺，睇到人流鼻血，就連台灣傳媒都有報道！可惜的是，上月中Iris已宣佈離開無綫，現職富途財經節目主持，無綫走寶了！

唐海汶月前已離開無綫財經台。（IG@iristong.thm）

就憑這張側身照，唐海汶紅到去台灣！（IG@iristong.thm）

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