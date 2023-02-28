自稱是吳秀波長子女友發文控訴家暴　貼受傷照爆恐怖畫面纏繞夢中

內地男星吳秀波早年因為被女星陳昱霖發長文控訴一腳踏多船而重挫形象，隨後遭到全面封殺，至今仍未能復出。沒想到相隔多年後，他的名字以及當年該事件再登上微博受到網友熱討。事關，今（28日）有一名網友自稱是他長子的女友，在微博發長文控訴其長子子家暴，消息一出即登上微博熱搜榜。

吳秀波已經消失近五年時間。（視覺中國）

據這一名自稱是吳秀波長子的女友「iris_43kg 」貼文表示，她是在去年1月認識他的長子吳瀚，二人戀愛只有5個月，原以為會是一段開心又甜蜜的愛情，沒想到在這段時間內，他會頻繁動手打人，她表示：「他頻繁動手打人，言語侮辱我，詆毀我的家人。」

有網友自稱被吳秀波長子家暴。（iris_43kg 微博圖片）

「iris_43kg 」指出吳瀝第一次動手打她是在去年5月20日，僅僅只是因為外賣這種小事而已，令他不滿就動手打人，她表示：「那天我們爭執的原因僅僅因為吃了甚麼外賣，他就情緒失控失去理智扇了我一巴掌。被打後我整個人懵 了，甚至一時間都沒意識到我的整個嘴裡都是血，他看到了，他聽到我求饒了但他好像很享受，他像個獨子一樣衝我喊，最後我哭着求他，不停的道歉，整個人快喘不過氣的時候，他不知道是出於害怕了還是心疼我終於停止了。後來我才明白，他怎麼可能是心疼我呢！事後他完全沒有一絲歉意，甚至告訴我『女人不聽話就是要收拾』」

iris_43kg 上貼被打後的受傷照。（iris_43kg微博圖片 ）

而第二次吳瀚再出動手打她只是隔不到兩個月時間，原因是因為她再發現對方手機與其他女孩互動頻密，而她這個舉動令他不快，於是將怒氣發在她身上，而這一次的動手更為嚴重，她表示：「我整個臉被打歪，嘴角全是血，一個星期沒辦法張嘴好好吃東西。可就算這樣他的巴掌也沒有停下來，他當時還是像瘋子一樣衝我喊。」正正對方一而再再而三動手打人，令她意識到她愛的人原來是一個魔鬼：「原來這半年我愛着的人是個魔鬼，是個暴力傾向且不能控制自己行為的人，是一個會家暴、出軌、擅長欺騙的瘋子。」

iris_43kg 表示吳瀚是一個會家暴、出軌、擅長欺騙的瘋子。（iris_43kg 微博圖片）

目前他們二人已經分手，不過已經導致她心理有問題，就連睡覺都敢關燈，一幕幕的恐怖畫面一直纏繞着她：「他指着罵我「婊子」、「賤人」的畫面依然會在夢裡出現。」她蛋強調對方带給她太大的傷害了，不管這件事過了許久，每次重新回憶這些事，她都會忍不住痛哭。如今她將這些事公開，是不想再有無辜的女生受害。