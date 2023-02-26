毒舌大狀｜內地口碑票房叫好叫座　兩日破3000萬胡歌包場支持

由黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤等主演的電影《毒舌大狀》（內地譯名為《毒舌律師》）叫好叫座，單在香港票房已逾1億，成為首部破億票房的港產電影，相當厲害。除了香港口碑票房高收之外，電影近日在內地上映，同樣大受歡迎，只是上映三日時間（24日上映）已經破3千萬人民幣（約3千3百萬港幣），連男星胡歌都包場力撐。

香港票房破1億 。（電影公司提供）

《毒舌律師》24日在內地上映，單是首日累計票房已突破2千萬人民幣，而且在各大影視平台討論話題不斷，豆瓣亦獲得8分高平價，氣勢相當厲害。

電影吸引之處除了集合多位好戲之人鬥戲，特別是謝君豪與黃子華外，還因為劇情故事緊湊，黃子華憑着三寸不爛之舌為普通人討回公道，據理力爭的對白看得觀眾特別過癮，讓不少觀眾讚不絕口，直言久違的港產片感覺回來了。而官媒「人民文娛」亦有進行報道，更引用劇中對白「唯一值得我們這樣做的理由，就是希望這個世界能公平點」作介紹。

黃子華﹑謝君豪大鬥演技。（電影劇照）

內地票房目前破2千萬人民幣。（微博圖片）

電影在內地上映，導演吳煒倫及主演謝君豪、王丹妮亦到不同院線宣傳，其中在上海站男星胡歌就包下一場支持，以表力撐曾在電視劇《仙劍奇俠傳》合作過的謝君豪，對此他相當感謝對方：「那個影票非常感謝他。」

截止25號晚7點，《毒舌律師》己經破3000萬人民幣。（屏幕截圖）

王丹妮﹑謝君豪﹑吳煒倫在內地宣傳。（王丹妮微博圖片）

胡歌包場支持謝君豪。（視覺中國﹑電影劇照）

另外，他們在獲電影頻道訪問的時候，謝君豪表示同黃子華合作好過癮，更以戲痴來讚揚對方，他表示：「雖然我認識子華很久，但是沒合作過，子華是個戲痴。他很喜歡演戲，第一天碰上他已經在這個人物的狀態底下跟我對戲。而且我們之前其實沒有去商量這裡該怎麼演，這句對白該怎麼說，通常都是在這個狀態裡邊碰撞出來的，好像有一種默契不需要太多的討論就可以產生很大的火花。」

謝君豪表示黃子華是戲痴。（影片截圖）