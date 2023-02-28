蔡天鳳碎屍案｜遇害後小紅書隱藏帖文離奇曝光　網民細思極恐

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）日前（24日）被發現慘遭謀殺分屍，遭殘忍殺害並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格和藹可親，她的離世令人深感惋惜和難過。

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近日Abby的小紅書帳號亦曝光了，大批網民都湧入留言願她安息，並對她的遭遇深表哀痛。翻看Abby生前的post，她分享了自己到海外出席品牌時裝活動的花絮，還有一些名牌開箱片，生活照，有時她更會親自回覆網民留言，解答扮靚問題，獲網民盛讚溫柔親切。即使她現已不在人世，她的小紅書卻持續漲粉，不少網民都想重溫她生前的點滴。

Abby於小紅書分享了她在法國五星酒店房中大啖食杯麵。(小紅書)

然而，有網民於Abby其中的post下面就留言表示自己一直有關注她的小紅書帳號，可是之前明明看不到Abby某些隱藏起來的帖文和vlog，卻在她遇害後竟然離奇地公開了，質疑是否有人在用她這個帳號，又或是她的手機落在某人手中，不明白此舉的用意何在。有其他網民也附和表示，之前的確看不到Abby帳號入面這麼多內容，但近日卻看到了，細思極恐，覺得相當詭異。

點擊睇網民有關留言：

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Abby與老公及四名子女：

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點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：

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點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：