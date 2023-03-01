蔡天鳳碎屍案｜Abby兩個妹妹同樣甜美溫婉 三姐妹感情極好
撰文：張嘉敏
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譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）日前（24日）被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格和藹可親，她的離世令人深感惋惜和難過。Abby的母親「五姐」與女兒感情深厚，Abby的死訊曝光後，大批網民紛紛湧入五姐的抖音帳號留言哀悼，希望五姐可以節哀順變。
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Abby出身富裕，對下有兩個妹妹，她是家人心目中的「大寶貝」。五姐不時於社交網分享Abby的生活點滴，形容Abby是善良優秀的大寶寶，性格溫婉有愛心，談吐有禮大方得體。從五姐上載的短片可見，身為大家姐的Abby與兩個妹妹感情極好，很痛錫她們，婚後仍經常與母親及妹妹見面聚會。
其中一段短片是2020年10月時，Abby與母親以及三妹一起為二妹慶祝17歲生日，五姐形容二妹是「從小害羞的二寶寶」。Abby兩個細妹一起切生日蛋糕，又送上birthday kiss，望着妹妹的她一臉寵溺。Abby的兩個妹妹與她相當似樣，同樣樣貌甜美溫婉。
點擊睇Abby為妹妹慶祝生日：
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Abby與老公及四名子女：
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點撃下圖睇Abby生前最後一個IG post以及她的照片：
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點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。