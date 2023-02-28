蔡天鳳頭七家人龍尾村拜祭 遭肢解要招魂師出動做法事
撰文：胡凱欣
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28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）上星期遭殺害及肢解烹屍，今日（28日）是Abby的「頭七」，一早她的父母及岳父母到沙田富山殮房認屍後，一行人再到大埔龍尾村肢解案現場拜祭及進行法事。
Abby的丈夫Chris本想做法事，但友人告知因Abby遭到肢解，經歷了碎屍萬段，怕她魂魄會不齊，所以特請來六壬招魂師，用「六壬法科招魂儀式」才能將魂魄招齊，讓她可以得以安息。負責招魂的法科師傅殷法青表示，過程透過「山神」及「土神」的幫忙，把Abby的魂魄找回來，當魂魄招到紙紮公仔及靈牌後，再帶到道堂由經懺科師傅念經超渡。殷法青表示，今日是Abby的頭七，如果不幫她招魂，她有可能永不超生。
蔡天鳳案｜親友龍尾村拜祭 Abby母嚎哭 家姑：善心錯付狼心狗肺
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
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