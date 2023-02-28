蔡天鳳案｜親友龍尾村拜祭　Abby母嚎哭　家姑：善心錯付狼心狗肺

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍，案件揭發第4天，死者丈夫Chris終於露面，繼今（28日）早偕父母及岳父母到沙田富山殮房認屍後，一行人中午再到大埔龍尾村肢解案現場。甫抵埗，Abby母親已經難掩傷痛，伏在女婿Chris懷中抽泣。眾人其後拜祭，此時Abby母親嚎哭：「媽媽以後都見你唔到。」家姑也哭成淚人，說道：「四個小朋友我哋供書教學……你今生嘅善良用錯咗地方喇傻妹，整咗啲唔值得嘅人食咗喇，啲狼心狗肺呀，食咗你個心呀傻妹。」



Abby的母親（中）及父親（右二）到達龍尾村。（羅敏妍攝）

Abby丈夫Chris較早前透過好友表達對妻子的懷念，說「感激佢喺我生命出現」，並承諾會照顧好妻子所有子女。Chris今日穿着灰黑色衞衣，戴上墨鏡，右手無名指上，疑是結婚戒指。他一臉愁容，低頭不語，只是默默讓岳母依靠着。

現場有法科師傅帶同紙紮公仔及祭品準備打齋超渡，從字條可見，蔡天鳳離世日期為農曆二月初二，即上周二2月21日。據知，超渡儀式是譚家安排。至下午1時左右，法科師傅在場招魂，其後約20名親友逐一上香拜祭，Abby的4名子女並未到場。Abby的母親和家姑也哭成淚人，其中家姑哭道：「你今生嘅善良用錯咗地方喇傻妹，整咗啲唔值得嘅人食咗喇，啲狼心狗肺呀，食咗你個心呀傻妹」又說：「你唔好掛住我哋喇，放心走啦，上路啦，你人生變咗塵緣㗎喇！好感激遇到你，只係可惜緣份短暫。」

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另一方面，警方也不放過任何蛛絲馬跡。上午11時左右，警方3名重案組人員到場，進入單位調查。



死者家屬首現身



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▼警方於2月26日再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼



▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

