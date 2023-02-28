蔡天鳳案｜奶奶傷心受訪 上年聖誕全家遊日成追憶：希望沉冤得雪
撰文：胡凱欣
出版：更新：
今日（28日）的《東張西望》講到28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案，今日是Abby的「頭七」，她的家人今日一早已經到沙田富山殮房認屍後，一行人再到大埔龍尾村肢解案現場拜祭及進行法事。
蔡天鳳與家姑的關係良好，蔡天鳳家姑在現場拜祭時亦泣不成聲。其後蔡天鳳家姑亦接受《東張西望》的電話訪問，傷心感嘆：「我一直對四個小朋友好好同好錫佢哋，上年聖誕我兩公婆仲同我個仔新抱啦4個孫2個工姐姐啦，一齊去日本玩，好開心，冇諗到會成為追憶。」
蔡天鳳家姑繼續說：「今日個新抱頭七呢，去到龍尾村路過慈山寺，覺得好心寒，竟然啲衰人係觀音腳下做啲咁喪盡天良嘅嘢，去到龍尾村見到間屋仲傷心，好傷心好痛。最細嗰個小朋友得3歲，就冇咗媽媽好陰公，希望Abby早日沉冤得雪，拉晒啲衰人，等佢一路好走，早日安息。」
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
香港01為你準備了蔡天鳳碎屍案懶人包，更找到大律師拆解六大法律疑問，Abby老公為譚仔「太子爺」，早前譚仔集團表示...詳情請看。而4疑兇背景曝光，多人以前涉及多個案件。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫疑潛逃時落網，香港01更有獨家被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。被捕蔡天鳳Abby Choi前大伯容貌曝光(有圖)，警方押前家姑到死者寓所搜查。
蔡天鳳Abby Choi的前夫Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......