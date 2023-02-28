蔡天鳳案｜奶奶傷心受訪　上年聖誕全家遊日成追憶：希望沉冤得雪

今日（28日）的《東張西望》講到28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案，今日是Abby的「頭七」，她的家人今日一早已經到沙田富山殮房認屍後，一行人再到大埔龍尾村肢解案現場拜祭及進行法事。

今日是Abby的「頭七」，她的家人今日一早先到沙田富山殮房認屍。(節目截圖)

一行人再到大埔龍尾村肢解案現場拜祭及進行法事。(節目截圖)

蔡天鳳與家姑的關係良好，蔡天鳳家姑在現場拜祭時亦泣不成聲。其後蔡天鳳家姑亦接受《東張西望》的電話訪問，傷心感嘆：「我一直對四個小朋友好好同好錫佢哋，上年聖誕我兩公婆仲同我個仔新抱啦4個孫2個工姐姐啦，一齊去日本玩，好開心，冇諗到會成為追憶。」

Abby聖誕先同家人一齊去完日本。(節目截圖)

蔡天鳳家姑繼續說：「今日個新抱頭七呢，去到龍尾村路過慈山寺，覺得好心寒，竟然啲衰人係觀音腳下做啲咁喪盡天良嘅嘢，去到龍尾村見到間屋仲傷心，好傷心好痛。最細嗰個小朋友得3歲，就冇咗媽媽好陰公，希望Abby早日沉冤得雪，拉晒啲衰人，等佢一路好走，早日安息。」