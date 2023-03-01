鄭裕玲訪問Lolly Talk　阿妹靠畫眼線高低表達心情感慨以前朋友少

女團Lolly Talk昨日現身商台，接受鄭裕玲（Do姐）訪問，逐個向Do姐介紹自己。當中18歲成員阿妹（黃敏蕎）的專長「畫眼線」就成功引得Do姐發笑，阿妹更表示自己平日習慣用眼線高低去表達情緒，以後大家想知道她開不開心，可以留意眼線啦！



Lolly Talk以一身七彩繽紛的Y2K服飾，現身商台《口水多過浪花》接受鄭裕玲（Do姐）訪問，Do姐說事前收到眾人的「履歷」，發覺部分成員的專長十分搞笑。8位成員先後介紹自己，本身是排舞老師的Yanny（劉綺婷）會指導隊友跳舞，有隊友入團時對跳舞有如一張白紙，現時已達合格水平；Sinnie（吳倩怡）一直都是歌唱導師，則會教隊友唱歌。

Lolly Talk接受Do姐訪問，齊做「LT」手勢。（Instagram：do_do_cheng）

2位成員阿蛋（黃詠霖）和Tania（陳紀澄）仍然在學，加入Lolly Talk前考完DSE的阿妹（黃敏蕎）就放低了學業，專心應付女團工作，她說：「我自己唔係可以一心二用嘅人，如果我決定咗要做一件事，我就想花全神力量落去，最後我決定Gap year，放低讀書，投入去Lolly Talk先。」Do姐問她有冇後悔時，她就肯定地表示沒有，並謂：「冇，我好開心，今年可以認識7個姊妹係我人生中最精彩嘅一年，我冇講大話，好開心。我覺得自己以前細個冇乜朋友緣，認識咗7個好真心嘅朋友，一齊去做一件事，好用力去追夢，我覺得好感動，我會好好珍惜呢啲咁珍貴嘅回憶。」

阿妹講到細個冇朋友緣，Sinnie即攬攬安慰。（節目截圖：《口水多過浪花》）

後排的Yanny、Elka和阿Yo都一齊做心心為她打氣。（節目截圖：《口水多過浪花》）

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