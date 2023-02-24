樂壇核數師｜Lolly Talk新歌有周國賢加持　兩榜排名贏COLLAR

COLLAR與Lolly Talk同為《全民造星IV》出身的8人女團，出道至今少不免被拿來比較。在《2022叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，Lolly Talk雖然敗給COLLAR僅得「生力軍組合」銀獎，但在新一年她們卻走勢凌厲，在「903專業推介」及「中文歌曲龍虎榜」兩個電台排行榜中取得不錯成績，《七姊妹星團》排名擊敗師姐的《The Bright Side》，更成為Lolly Talk的第一首冠軍歌！



《全民造星IV》的96位參賽者，先後為樂壇帶來3隊女團，包括：ViuTV「親生女」COLLAR、以及由「遺珠」造成的Lolly Talk及STRAYZ。外界經常拿COLLAR與Lolly Talk比較，由於後者正式出道日比COLLAR遲半年，加上冇大公司Back Up，外界一直認為Lolly Talk是二線組合，難以挑戰師姐地位，成員Sinnie在Lolly Talk雛形誕生時亦表達過，Lolly Talk冇大水喉射住，只靠碌人情卡搵人幫手做歌、拍片。儘管去年底COLLAR處於半休團狀態，至今年才正式全員復工，但在《2022叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「生力軍組合」中，金獎仍然由COLLAR奪得，Lolly Talk則屈居銀獎。

COLLAR是《2022叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「生力軍組合」金獎得主。（資料圖片/陳順禎攝）

Lolly Talk是《2022叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「生力軍組合」銀獎得主。（Instagram：yannyhaha）

兩隊女團分別搵周國賢、RubberBand做幕後

不過來到新一年，形勢就可能有變，Lolly Talk憑住過去一年密密揼石仔，新歌《七姊妹星團》有周國賢以及所屬的Zarahn加持，在排行榜中的最新成績絕對不失禮，更成功超越COLLAR新作，由RubberBand編曲監製、6號@RubberBand太太Tim Lui填詞的《The Bright Side》。《The Bright Side》於1月13日上架、《七姊妹星團》則是1月19日上架，至今上榜共1個月多。

《The Bright Side》於1月13日上架，距離COLLAR上首團歌已相隔半年。（資料圖片）

《七姊妹星團》於1月19日推出。（Instagram：lolly.talk）

《The Bright Side》最高第3、《七姊妹星團》略勝

先比較「903專業推介」走勢，《The Bright Side》上榜首周是第11位，後躍升至第3位，並維持了兩周，惜無力攀上更高位置，跌至第10位，本周則在第5位左右位置。至於《七姊妹星團》，比前者遲一周上榜，先是第10位，下周雖跌至12位，但到上榜第3周已一升升到第2位，成功爬過《The Bright Side》頭，至最新一周則稍跌至第3位，但後勁算不錯。

而在「中文歌曲龍虎榜」，《The Bright Side》較《七姊妹星團》遲兩周上榜，在「11/2/2023-17/2/2023」一周中，《七姊妹星團》更是第一位，成為Lolly Talk成團以來第一首冠軍歌！（COLLAR出道以來有兩首冠軍歌，《Call My Name!》及《OFF/ON》。）至「28/1/2023-3/2/2023」，則微跌至第三位，而此兩周《The Bright Side》的排行則分別是17和9。縱觀兩個排行榜，Lolly Talk與COLLAR絕對有得鬥。

在「903專業推介」最新一周的排行，《七姊妹星團》第3位、《The Bright Side》第5位。

MV View數Lolly Talk暫時拋離 因為COLLAR冇出樣？

至於MV View數方面亦值得留意，COLLAR以往4首作品，YouTube觀看數都過百萬，其中出道作《Call My Name!》更錄得367萬觀看數；Lolly Talk其中兩個MV都過百萬，但整體觀看數較COLLAR少。然而，較遲推出的《七姊妹星團》，觀看數則以49萬暫時拋離29萬的《The Bright Side》。

《七姊妹星團》MV點解贏？其一相信是請到作曲的周國賢帶同Zarahn亮相，其二則可能是因為8位成員身穿如《小魔女DoReMi》的彩色服裝，又唱又跳符合男粉絲心目中的青春女團人設，而今次COLLAR雖然推出極具心思和藝術成分的動畫MV，但有樂迷坦言，始終想見到8女真人拍MV多點。

《七姊妹星團》MV請到Zarahn的周國賢和Goro創作，並現身MV。（Instagram：lolly.talk）

《The Bright Side》MV以極有意思的動畫方式呈現，歌詞又正能量又溫暖，但有樂迷反映想見到8位成員真人演出多些。（MV截圖：《The Bright Side》）

此外，在廣告方面，Lolly Talk亦成功搶灘，上月全員幫Windows 11賣廣告，曝光率亦愈來愈高，絕對有實力挑戰師姐地位。至於COLLAR，今年亦有全新一輯KFC廣告！

Lolly Talk以「微甜女團」身份幫Windows 11賣廣告。（Instagram：lolly.talk）