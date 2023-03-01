梁文禮被停職3個月網友鬧爆商台　Ben sir批：道德標準仲高過學校

商台2月27日發聲明，暫停DJ梁文禮主持職務3個月，原因是梁文禮觀賞梁詠琪演唱會後，被揭在公開與私人社交帳戶評價兩極被批「雙面人」，後再被揭曾發文鬧陳奕迅黑面掟咪發脾氣 MIRROR「強姦張國榮作品」。事件引起廣泛討論，繼周啟生後Ben Sir歐陽偉豪連發幾篇帖文批評商台：「個道德標準仲高過學校。」

梁文禮批梁詠琪陳奕迅MIRROR被指雙面人 商台宣布暫停主持職務

聲明中商台以「梁文禮近日於社交平台對個別音樂人發出帶有傷害性之評論」為由，要梁文禮暫停主持人職務三個月，「待冷靜反思過後再重新出發。」不少網友紛紛表示不滿，認為商台處事不公，Ben Sir歐陽偉豪亦連發多篇帖文批評：「「藝人批評藝人竟然要停職。個道德標準仲高過學校：學生批評學生都未至於停學。娛樂圈嘅道德標準，我真係拿捏唔到。」、「撈得娛樂技藝就預咗人評頭品足㗎啦，啲人夠批評我太靚仔，取笑我太型棍，單打我歌藝已經提升到唔拘泥於音準，暴力將我同星爺比較而令我老尷，唔通我就要停晒嗰啲人嘅職咩？可能我背後冇大台啦。出得嚟行，預咗畀人彈！」

Ben sir歐陽偉豪發文批評商台。（facebook：歐陽偉豪）

Ben sir歐陽偉豪對商台要梁文禮停職表示不解。（facebook：歐陽偉豪）

Ben sir歐陽偉豪對商台要梁文禮停職表示不解。（facebook：歐陽偉豪）

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