余慕蓮月領3千傷殘津貼 打標靶藥身體變差：咳到眼淚鼻水一齊流

85歲余慕蓮（魚毛）於2020年因肺纖維化被送入深切治療部留醫，病情一度惡化，幸經過治療後「大步檻過」走出鬼門關。余慕蓮無兒無女，卻有一顆善心，曾把整份退休金捐贈到貴州作興建小學，又立下平安紙，表示在離世後把所有財產捐到慈善機構。

有人曾指「男有古天樂，女有余慕蓮」，上月余慕蓮便在古天樂手中接過在演藝圈中一個獎項，由香港演藝人協會增設的「傑出演藝大獎」，用以表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，余慕蓮之外，江圖及黎宣均榮膺首屆得獎者。余慕蓮領獎時喜極而泣，邊嗚咽邊感激會長古天樂對得獎人的照顧，她說：「好感動有人畀獎我，諗住呢世都唔會有獎，以前走勻五台山，啲人叫我五台蓮，但係都未有一個獎，我自己安慰自己話屋企細冇地方放，今日好驚喜演藝路上得到獎，我會將呢個獎座放喺廳。」

余慕蓮近月咳嗽加劇，但仍希望見下至班老友記。

余慕蓮在會長古天樂手中表過獎項，喜極而泣。

領獎當日，余慕蓮身穿紅衣打扮醒神精神，但原來她近月健康情況不是太理想，身體容易攰、咳嗽加劇，一度擔心未能出席春茗茶聚。余慕蓮接受《香港01》訪問，直言身體大不如前，電話中傳虛弱聲線：「呢排咳多咗，咳到眼淚、鼻水都流晒出嚟。之前鄧英敏都約過我做訪問，但全部訪問我都推晒，因為唔夠氣講嘢。之前去領獎，都係余安安打畀我，話同成班老友記見吓面，但我都係睇嗰日情況（身體）點樣，都要姐姐（工人）陪我去。」

余慕蓮2020年因肺纖維化被送入深切治療部留醫，病情一度惡化，幸經過治療後「大步檻過」走出鬼門關。（影片截圖）

醫生斷言肺纖維化不能根治，余慕蓮透露現在需要半年打一次標靶藥控制病情，她說：「雖然唔係癌症，但都要打標靶藥，每次3萬幾蚊。（經濟是否能夠負擔？）都可以，後生儲埋，醫生都叫我申請傷殘津貼，每個月有3千幾蚊。醫生話冇得醫架嘞，我都有問佢幾時死，佢話幾年唔定、幾個月唔定，嗰次出得返嚟算賺咗。」平時好健談的魚毛很快便掛線，指自己是時候「瞓晏覺」休息一下。

余慕蓮小時候因跟隨媽媽出入片場，而對演戲產生濃厚興趣。（影片截圖）

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