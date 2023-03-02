Kylie Jenner IG突蒸發100萬人　被網民指控網絡欺凌Selena Gomez

現年30歲的Selena Gomez於2017年曾因患上紅斑狼瘡而導致腎衰竭，最終要好友捐腎保命。近年Selena在對抗心理疾病及健康問題上，漸漸學會愛自己，更不介意網民嘲笑她身材的變化。不過日前Selena因一段影片，意外地讓Kylie Jenner的Instagram追蹤人數瞬間蒸發一百萬人。

近年Selena在對抗心理疾病及健康問題上，漸漸學會愛自己，更不介意網民嘲笑她身材的變化。（IG/@selenagomez）

近日，Selena Gomez在IG分享一則限時動態，她上載了一張近距離的自拍照，並寫道：：「我不小心把眉毛塑形得太誇張。」不久後，Kylie Jenner在限時動態分享一張眉毛塑形的照片並寫下：「這是不小心的嗎？」大批網民認為Kylie這樣是嘲諷及網絡欺凌Selena，隨即在網絡上引起熱烈討論。

大批網民認為Kylie這樣是嘲諷及網絡欺凌Selena，隨即在網絡上引起熱烈討論。（IG圖片）

事件發生後，Kylie Jenner的IG追蹤人數從原先的3.8億降至3.79億，足足蒸發了一百萬人。另一邊廂，Selena的IG粉絲人數漲了800萬人，有大批網民都選擇支持她，讓她成為IG上最多人關注的女性。

事發後，Kylie Jenner的IG蒸發100萬人。（IG/@kyliejenner）

眼看IG人數不斷下滑，令Kylie在網絡上的人氣大受打擊，最後更迫不得已出面解釋：「這是錯誤的解讀。從來沒有羞辱過 Selena，而且我也沒有看到她那篇眉毛的發文！你們正在無中生有。這是愚蠢的行為。」不過Selena沒有就事件作出任何回應，但卻宣布自己即將會再次暫時離開社交媒體，並強調自己過得很快樂，只想專注於現實的人生。

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