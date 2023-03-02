木村拓哉工藤靜香傳離婚 重遇前男友YOSHIKI成婚變導火線

50歲日本天王木村拓哉，於2000年與同是歌手的工藤靜香奉子成婚，先後誕下2名女兒心美及光希，但因為工藤靜一直得不到木村粉絲的歡心，所以不時傳出婚變。今年是他們結婚的第23年，最近再次傳出婚變，有指二人將會於下月木村拓哉主演的新劇開播前宣布離婚。

50歲日本天王木村拓哉。(ig@takuya.kimura_tak)

據日媒報道，暗示工藤靜香最近經常與前男友樂隊X JAPAN隊長YOSHIKI見面，二人於去年除夕亮相《紅白歌唱大賽》，在後台重遇對方，結果成二人的離婚導火線。

X Japan - YOSHIKI。（網上圖片）

早前工藤靜香被日媒《FRIDAY》問到婚變傳聞時，她對傳聞不置可否，更笑著回應：「大家可以隨便寫，我覺得這不是一個值得來問的話題，我沒什麼可以回答，亦不會回答。」

工藤靜香最新素顏靚相。(工藤靜香ig)

有傳言指二人離婚消息言之鑿鑿，但因為不想影響木村拓哉的新劇，所以遲遲未有公布，亦有傳因為二人的女兒心美及光希都已經滿20歲，所以覺得是離婚的好時機。但上星期夫婦二人被拍到一同現身去健身中心，而昨日（1日）工藤靜香在社交平台更新限時動態，見她神采奕奕為美容雜誌開工，而木村拓哉今日（2日）亦到名古屋名古屋還神，未有因為傳言而影響心情。

木村心美不同於妹妹，選擇了音樂界。（instagram@cocomi）

木村光希完美繼承父母的優點。（Instagram@koki）

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