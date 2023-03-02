余迪偉被擺上台21日後　疑用「破窗理論」串艾粒：後果自負！

艾粒演唱會《Part 2! 黃鳳女士XYZ銀河道士大匯演》2月9日場次於演唱會放上余迪偉浸溫泉的私人照片，用大字寫上「迪偉同你浸溫泉」，其後引起相中人余迪偉反彈，直線指明艾粒兩位成員少爺占同當奴「你地都有頭有面有地位，仲玩？」，又指他們多年來用的「迪偉後花園」「迪偉俱樂部」是性取向同職場歧視，事後引起廣泛關注。事隔約21日，余迪偉再於Instagram上談及此事。



事件發生和平息後21日，余迪偉主動於Instagram談及此事，他引用「破窗理論」以及朋友被男朋友掌摑的事例，表示如果有事情不在第一時間處理，後果將會「接二連三，越搞越大」，到意識到嚴重性時，一切就會太遲。

余迪偉直線抽擊。（IG截圖 @dlkwai）

最後他也向大家解釋了何為「破窗理論」：「其實破窗理論，係可以套用喺我哋生活上嘅一切事情，當你以為任何問題發生嘅時候，都係小事一宗嘅話，小事就會變成冇眼屎乾淨盲，掩耳盜鈴，有得佢發酵，最後變成點樣嘅惡果，收唔收拾到？後果自負！」

余迪偉騷後發文鬧爆艾粒。（余迪偉FACEBOOK）

當時余迪偉事件發酵半日後，艾粒迅速於2月10日下午出Post向余迪偉道歉，而迪偉亦於下午4點在商台舉行記者會回應此事。迪偉在記者會詳細交代事件，並指自己忍氣吞聲多年，覺得是時候發聲。期間亦分享了一位前度，因為受到歧視最後選擇自殺，自己亦因而耿耿於懷多年：「我係好無所謂嘅人，我做人亦都非常光明磊落，但經過今次，我嘅嬲唔單只係要為自己發聲，我亦都要為一眾受到任何歧視嘅人發聲。」對於艾粒公開道歉，迪偉直言一定會原諒對方，並指道歉真誠。

迪偉在記者會詳細交代事件。（關穎賢攝）

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