專訪｜楊英偉稱香港人搵幾多錢都唔夠：最勁我揸5層樓都好「虛」

60歲楊英偉一家四口移民奧地利至今逾兩年，近來回到香港，促成訪問契機。7、8年前楊英偉之所以決心移民，全因對兒子的愛，目睹兒子在香港學校受盡委屈，甚至連自己都受罪，被迫捲入無止境的升學競爭，他憶述：「同其他幼稚園家長食飯，佢哋話『唉呀楊生，你仲未幫個家長英文補習呀？考小學蝕底呀！有冇報小學面試班呀？』我哋話『我唔搞呢啲嘢㗎喎，收就收，唔收就算。』佢話『楊太，你點做人哋阿媽㗎？』」

攝影拍攝：陳順禎

訪問地點：CulinArt 1862



楊英偉回港大談移民前後。（陳順禎 攝）

專訪｜楊英偉移民奧地利被問「黃定藍」感無奈：人一定要分顏色？

兒子自殘抗議不願上學：扻頭埋牆！

楊英偉曾為人師，亦一度崇尚名校教育，兒子卻天生發育遲緩，無法追上課堂進度，老師向楊英偉投訴3歲兒子不懂畫圓圈、三角形、英文不夠好、無法自行上廁所，因而換了三間幼稚園。來到第二間名牌幼稚園時，情況更惡劣，兒子用極端方式抗議，楊英偉說：「佢放學返嚟，扻個後腦埋牆，少少抗議唔想返學，同佢着鞋又除、着對襪又除。」楊英偉和太太有見及此均落淚，心痛至極。

楊英偉與兒子。（受訪者提供照片）

形容小學派位為「人間煉獄」

轉到第三間俗稱為「Happy School（開心學校）」的幼稚園，兒子才愛上返學，令楊英偉夫婦放下心頭大石。豈料小學派位又是另一場噩夢，家長之間比較誰報的面試班、補習班最多最優，被質問不懂做人父母，楊英偉幽默地作狀擺出出拳姿勢，前後擺動肩膀形容說：「嗰種感覺已經係嚟到，你仲未戴拳套呀？批肘、踢腳練好未呀？Side kick（側踢）有冇呀？嗰種感覺係好似已經要準備去Fight（戰鬥），我覺得唔好搞啦！幼稚園咋！」

楊英偉兒子移民後逐漸變得開朗活潑。（受訪者提供照片）

兒子升上小學，楊英偉再度見證派位百態，他形容家長取派位紙時「好似甩牌咁，5條『煙』（Ace）！」更即席演繹這個他口中的「人間煉獄」。迎接好消息的家長手舞足蹈，喜極而泣；收到壞消息的家長則臉色一沉，狠狠埋怨子女：「你叫你畀心機㗎啦！第三啦！你而家開心啦！」說到這裡，連在場人士都不禁被楊英偉生動的演繹逗得大笑起來。笑過後，楊英偉正色道：「我最唔鍾意因為讀書，搞到父母子女關係造成一生一世割裂嘅鴻溝。」

楊英偉生動演繹小學派位家長收到好消息喜極而泣一刻。（陳順禎 攝）

香港揸5層樓仍無安全感

害羞的兒子離港後逐漸變得開朗活潑，德文考獲優秀成績，能以德文流利與同學聊天，楊英偉很驕傲，「以前我個仔喺香港好怕個人短講，曾經遞信向學校反對個人短講，但佢而家好鍾意！」並大讚當地教育人性化。

楊英偉曬出德文課本及筆記：

楊英偉身心亦起了很大變化，連太太都稱讚他身心「鬆」了很多，他說：「香港人搵幾多錢都係唔夠，最高峰我攞住5層樓，都好虛呀！我唔係貪心唔夠，而係好冇安全感。」

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最享受歎啡睇靚景 想開Café

楊英偉稱香港人愛批判，奧地利人則愛鼓勵，彼此是陌生人都會互相微笑問候，對楊英偉來說，閑時看山看海、飲杯咖啡是已是最大享受。奧地利生活優悠，一到暑假「人去城空」，全民度假，楊英偉笑說：「我曾經有個朋友喺當地買樓，通常個零禮拜搞掂，點知個經紀話去度假，三個禮拜後先預備合約！你俾香港地產代理、佢瞓醒、甚至生緊仔都嚟啦！」

楊英偉未來想飽覽奧地利湖光山色，此地是奧地利18湖區。（受訪者提供照片）

美食方面，楊美偉指當地食材種類豐富，要餵飽「香港胃」時，楊英偉會親自下廚，家中常備一大缸滷水汁，滷雞翼、牛舌、牛肚都難不倒他。他未來想在當地開咖啡店，但連幻想的雛形都未有，太太只聞風聲已投下反對票，楊英偉搞笑地說：「我老婆話佢唔會做收銀，所以之後都係歎吓先啦，哈哈！」

楊英偉抱住朋友愛女下廚。（受訪者提供圖片）

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