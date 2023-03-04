蔡天鳳案｜Abby仔女已得悉媽媽遇害離世　真實反應令網民心痛

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby成為譚仔新抱後，一直深得老爺奶奶的歡心和寵愛，絕對是家人眼中好女兒、好媽媽、好太太以及好新抱。Abby一家最後一次旅行是去年12月，她與老公Chris以及四名仔女，還有老爺奶奶與兩名家傭姐姐一行10人到日本享受天倫之樂，豈料成為了他們永遠的追憶。

Abby去年聖誕一家八口齊遊日本。(節目截圖)

Abby奶奶日前接受無綫《東張西望》電話訪問時說：「今日個新抱頭七呢，去到龍尾村路過慈山寺，覺得好心寒，竟然啲衰人係觀音腳下做啲咁喪盡天良嘅嘢，去到龍尾村見到間屋仲傷心，好傷心好痛。最細嗰個小朋友得3歲，就冇咗媽媽好陰公，希望Abby早日沉冤得雪，拉晒啲衰人，等佢一路好走，早日安息。」

Abby與家姑的關係良好。(節目截圖)

Abby生前好友，資深大律師清洪契仔、英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）日前接受傳媒訪問時，就透露Abby的與前夫鄺港智所生的兩名子女，十歲的大仔和八歲二女，已經知道媽媽遇害離世。周英杰表示Abby的大仔和二女有睇到新聞，返學時又有同學仔講，所以得悉事件，當然是非常傷心，兩人行過媽媽間房就會喊。而Abby兩名六歲和三歲的仔女則仔未知道，家人暫時只是跟他們說媽媽外出工作，不希望兩個小朋友這麼快知道。周英杰又表示並不知道Abby四名子女之後會否一起生活，目前未知將來的安排。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

網民都為她的仔女感到心痛：留言表示：「對小朋友好慘，無法想像小朋友個心理影響有幾大」、「真係最慘，無論佢地嘅父母係點都好，佢地真係最受影響...」、「好難想像佢哋聽到同學仔講佢哋媽咪遇害時嘅心情」、「想像唔到小朋友點樣面對」。

Abby與老公及四名子女：

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