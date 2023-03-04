張栢芝12歲二仔極速長大高過媽咪　靚仔有型卻不似爸爸謝霆鋒

現年42歲的張栢芝與謝霆鋒於2006年在菲律賓秘密結婚，柏芝於2007年誕下長子謝振軒（Lucas），於2010年誕下次子謝振南（Quintus）。栢芝與霆鋒於2011年宣布離婚，她獨力照顧一對仔仔，其後2018年為神秘男友誕下幼子Marcus，成為三子之母。身為單親媽媽的栢芝十分疼錫三名仔仔，不時會於社交網分享他們的生活點滴，日前她就公開了她和二仔Quintus最新的自拍片段。

張栢芝共生了三個仔仔。(微博圖片)

片中可見栢芝與Quintus孖住玩自拍，她寫道：「偷了哥哥（Lucas）的手機無聊的在拍視頻。」兩母子對住鏡頭用雙手做出心型動作一起派心心，溫馨又sweet，Quintus似足媽咪的小男友。今年便踏入13歲的Quintus突然暴風式長高，已高過了媽咪，留有一頭攣髮以及戴上黑超的Quintus更是愈大愈靚仔有型，完美遺傳了爸媽的優良基因。不過有網民就指他的樣貌不太似爸爸，而是似足媽咪，顏值隨時超越爸爸。

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