蔡天鳳案｜母親五姐公開與女婿超親密原因 ：彼此牽掛理解包容

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格溫婉親切，生前廣結良緣，亦與不少圈中人熟稔，她與郭富城老婆方媛 (Moka) 就是好閨密，兩人相認於微時，各自嫁人後亦經常見面聚會聯誼，四出遊玩，情同姊妹，影有大量合照。

蔡天鳳與方媛情同姊妹。(網上圖片)

Abby去年28歲生日，方媛也有參加她的生日派對為她慶祝。在Abby離世後，方媛亦有在微博發文悼念，寫道：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然末能平伏！祈求安息。」足見她難以接受閨密突然離世。

Abby母親五姐以往不時會於社交網分享女兒的生活點滴，當中也包括了Abby與方媛聚會的照片和短片，五姐寫道：「和大家分享下大寶貝女兒和天王郭夫人，與閨密們的開心歡樂時刻，祝優秀們青春美麗，幸福美滿，友誼萬歲，感恩。」五姐對於Abby能有方媛這位好姊妹，感到十分高興，且一直心存感恩，更不止一次公開多謝方媛。五姐曾在Abby慶祝28歲時表示：「感謝天王郭太太和閨密們滿滿的祝福，窩心的陪伴，友誼萬歲，開心快樂永伴隨，願所有的美好和期待都能如約而至，珍惜，感恩。」

Abby與她母親五姐及兩個妹妹。(抖音)

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另外，五姐亦很感恩女兒能嫁給譚仔太子Chris，她與女婿Chris的感情更是親如母子。五姐曾分享多張她與女婿的溫馨合照，對方甚至會錫她的面。五姐表示：「我超孝的女婿 緣份是很奇妙的 每次一起時有千言萬語滔滔不斷 彼此牽掛理解包容扶持 珍愛生命美好之旅 感恩所有一切」剖白了她與女婿的親情，認為兩人能成為親人是奇妙的緣份。

兩人關係親如母子。（五姐抖音）

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Abby與老公及四名子女：

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