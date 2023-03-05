蔡天鳳案｜方媛閨密離世後首露面撐老公新戲　面容憔悴雙眼哭腫了

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格溫婉，亦與不少圈中人熟稔，她與郭富城老婆方媛 (Moka) 就是好閨密，兩人相認於微時，各自嫁人後亦經常見面聚會聯誼，情同姊妹。在Abby離世後，方媛也有在社交網發文悼念，寫道：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然末能平伏！祈求安息。」城城亦有轉發該貼文，並寫下「祈求安息」。

經過個多星期的沈澱後，方媛昨日（4日）再度更新社交網，她分享了前日到戲院出席老公城城主演電影《斷網》首映的新相，留言表示：「剛在《斷網》香港首映欣賞了這部嶄新題材的電影。當中有幾個點說到親情，還是有些小感動！一部值得在大銀幕觀賞的作品。出門時，2個小朋友也吵着要去，不過裏面有爸爸被壞人追打的鏡頭，擔心她們看到會大哭，就打消念頭了。還有謝謝老鐵專門飛來陪我的這幾天。」力撐老公的新戲。

相中的方媛化上淡妝，面色看來稍為蒼白，神情亦帶點憔悴，有網民就留言表示：「你最近肯定哭不少，感覺你眼睛都腫了。」

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