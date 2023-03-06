蔡天鳳案｜五姐17歲靚樣標緻如餅印　Abby生前留言竟應驗紅顏薄命

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格溫婉有禮，和藹可親，她的離世除了令親友深感難過痛心，大批網民亦都感到十分不捨和惋惜。

蔡天鳳遇害時只得28歲。(網上圖片)

Abby母親五姐以往不時會於社交網分享女兒的生活點滴，不少網民都會去到五姐的抖音號留言哀悼，以及重溫Abby生前的美照和片段來懷念她。在五姐過去的分享當中，就有一張五姐17歲少女時代的舊照，原來Abby與五姐後生時長得相當似樣，可以說是餅印似的，17歲的五姐面尖尖氣質清秀，十分靚女，顏值不輸女兒。

Abby與她母親五姐及兩個妹妹。(抖音)

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在Abby離世後，她的小紅書帳號亦曝光了，大批網民都湧入留言願她安息，並對她的遭遇深表哀痛。翻看Abby生前的post，她分享了自己到海外出席品牌時裝活動的花絮，還有一些名牌開箱片，生活照，有時她更會親自回覆網民留言，解答扮靚問題，獲網民盛讚溫柔親切。雖然她現已不在人世，但她的小紅書至今仍持續漲粉，紛絲人數已由最初的不足一萬倍升至現時的5.2萬。

Abby的小紅書持續漲粉中。(小紅書)

有網民就見到Abby其中有篇帖文是分享她新買的幾件名牌T恤，她寫道：「入了幾件香奈兒的『平價』T恤，買Channel買了一輩子，沒想到它現在比股票『漲』的都要高...」。然而Abby這句「買了一輩子」就令一些網民深感慨嘆，留言表示：「才28啊，不該說『一輩子』😭😭😭」、「唉這麼年輕不要說一輩子啊 你的一輩子太短暫了😭 rip 🙏🏻」、「還真是，一輩子太不恰當，真的應了那句話」、「糊塗啊，說一輩子干啥」、「第一句就不祥的預感，年紀輕輕就說了一輩子。哎，惡魔在人間，安息吧。」

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Abby與老公及四名子女：

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