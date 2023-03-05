賭王公子何猷亨首次拍戲有明星風範　四太梁安琪高貴亮相開鏡儀式

已故賭王何鴻燊與四太梁安琪誕下5名子女，位位出色，其中何猷亨為城中「鑽石王老五」，畢英國倫敦大學國王學院工商管理系畢業後，回到澳門創辦「葡京人綜合渡假村」，負責開展澳門龐大的酒店企劃，將父親產業發揚光大。何猷亨16、17歲時已到不同行業實習，累積社會經驗，十分上進！

何鴻燊與四太梁安琪與其中三位兒女，何超盈、何猷君、何猷亨。(momomarioho@Instagram)

近日何猷亨再次撈過界，跟隨二房何超儀的步伐進軍影壇。忙完姑媽何婉鴻的身後事後，何猷亨被發現在片場出現拍戲，西裝骨骨，靚仔又有明星風範。有指他正在拍攝澳門本地電影《與你相遇的日子》，只為特別演出，並非擔正做主角。

何猷亨。（視覺中國）

四太梁安琪亦有出席近日的電影開鏡儀式進行剪綵，合照時站在C位，一身淡黃色低調打扮依然十分搶Fo，貴氣又大方。

何鴻燊兒子何猷亨先後與陳瀅、陳凱琳、劉佩玥、馮盈盈傳出緋聞。（momomarioho@Instagram）

何猷亨一向熱愛表演，唱歌也難不到他。何猷亨近日又被發現在慈善晚宴上獻唱，搖頭擺腦相當投入，十分有台風。除了身為大家族一員受到注目外，何猷亨感情生活亦為人熟悉，他曾與麥明詩劍橋大學同學陳可欣（Sabrina）及無綫（TVB）力捧小花陳瀅相戀，又曾與馮盈盈、陳凱琳、劉佩玥傳緋聞，位位都是女神級人馬。

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