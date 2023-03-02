43歲徐子珊新照曝光超Deep V示人　索爆瀏海靚樣竟似足好友楊茜堯

現年43歲的徐子珊2019年年底宣布退出娛樂圈，放棄15年演藝事業，兼夾賣樓、賣車遠赴歐洲留學定居，並註銷幾乎所有社交網帳戶，決心揮別幕前。近日有網友在倫敦偶遇子珊，透露兩人對視了幾秒，大讚她本人又高又美，「一路上我心臟狂跳！」

43歲徐子珊2019年宣佈息影退出娛樂圈，移居歐洲進修同生活。（資料圖片）

不少網友都大呻好掛住子珊，近日有人以子珊英文名「Katetsui_」註冊了社交網帳戶，曬出從未曝光的徐子珊合照。相中子珊以瀏海Look示人，應屬近期照片。相中子珊穿上低胸上裝，十分誘人，臉頰紅粉緋緋，少女味十足。

徐子珊過往從事演藝行業時一直飽受批評。（myTV SUPER）

另一張子珊與男性合照中，看出子珊似乎想向歐美妝容進發，粗野眉毛、挑高眉峰、加上鮮色向上揚的濃重眼妝、淡粉色唇膏，十分適合五官立體的子珊。子珊保養得宜，可謂容光煥發，皮膚超好，洋溢女人味，其深邃五官和笑容更似足楊茜堯（前名：楊怡）！

徐子珊去年4月她罕有現身馬來西亞慈善籌款晚宴，Keep得好好。（IG：@partiutamarakyat）

徐子珊入行以來負面新聞不斷 ，多年來被稱為「最醜港姐」。不過淡出幕前後的她卻愈來愈靚，去年4月她罕有現身馬來西亞慈善籌款晚宴，身形沒有走樣，仍星味十足。網友留言稱以前不懂珍惜子珊，慨歎道：「年少不知子珊好」。

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