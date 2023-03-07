Maggie Q與過氣緋聞男友陳冠希家姐最新合照流出　眼紋勁深顯蒼老

現年43歲擁有五國血統的Maggie Q（李美琪），年輕時有男神收割機之稱，曾傳因為陳冠希介入與吳彥祖分手。想不到，Maggie Q與陳冠希的大家姐Olivia是好朋友，日前Olivia在社交網分享一張與Maggie Q的合照，由於沒有刻意修圖，Maggie Q膚色較黑，眼角的魚尾紋和眼肚下的深紋盡現；相反，年紀較大的Olivia面容飽滿，看上去更覺年輕。

Maggie Q和陳冠希當年因拍戲傳出緋聞，更傳成為吳彥祖分手導火線。（陳冠希微博）

Olivia以英文寫道：「與老朋友相處能給人心靈安慰。 ❤️ 我們的友誼在20多年前誕生於香港 - 建立在歡笑、愛、淚水、酒精、惡作劇上。 距離和時間讓我們分開，但你永遠無法分辨今天在洛杉磯的酒吧角落看著我們大笑。傻傻的惡作劇似乎總是會找到我們，即使在代客停車場也一樣！😉 非常感激與你相處的時光 @maggieq! 愛你 muchhee! ❤️😘」

43歲嘅Maggie Q眼紋好深，相對年紀較大嘅Olivia更顯滄老。（IG@mslivchen）

其實Maggie Q一向好注重健康，不時在社交平台拍片鼓勵大家要多做瑜伽運動。穿上緊身吊帶瑜伽衫的Maggie Q身材纖瘦，手臂充滿肌肉，但由於經常在戶外做運動，皮膚卻不太好，樣子蒼老了不少，而且髮線有點後移，雖然敵不過歲月洗禮，但最重要是身體健康，優雅地老去。

Maggie Q係五國混血兒。（IG@maggieq）