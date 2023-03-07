張繼聰謝安琪罕合唱網友讚「耳朵懷孕」　釗鋒：浴室幾大先參得賽

結婚16年來張繼聰與謝安琪一直恩愛，同為2005年樂壇新人，絕對是公認的唱得之人，只是一直以來甚少合唱。3月7日凌晨阿聰上載浴室內與太太合唱片，網友高呼：「耳朵懷孕了﹗」



張繼聰謝安琪結婚16年一直恩愛。（IG：@kaytse）

謝安琪一出道即受觸目，更早早奪得女歌手金獎等殊榮。雖然張繼聰影壇發展更為出色，憑電影《窄路微塵》入圍第59屆金馬獎最佳男主角，今年更憑該片榮獲第29屆香港電影評論學會大獎最佳男演員，但阿聰演唱實力絕對不能忽視。兩夫婦甚少公開合唱，對上一次要數到2016年張繼聰上載舊歌《生命之花》的自製合唱版MV。

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3月7日凌晨阿聰上載短片：「今晚《浴室好聲音🛁🎤》有一位半參賽 @kaytse聽晒成首嘅，請留言。」他們在在雪白的浴室對唱2021年張惠妹和李榮浩合唱歌作品《對等關係》，阿聰與Kay同樣穿上白色短袖tee簡單家居服，Kay未有露面只露出1/3身體盡情獻唱，未有太多花巧，單靠歌唱功力及浴室回音，令網友高呼：「耳朵懷孕了﹗」CALLSTAR 釗鋒都不禁笑問：「請問浴室幾大先可以參賽？我驚我嗰個唔夠echo」

張繼聰上載與太太謝安琪浴室合唱《對等關係》，一開始KAY搞笑騷手臂。（IG：@louischeung2013）

全首歌只見到張繼聰，謝安琪係得1/3身體出鏡。（IG：@louischeung2013）