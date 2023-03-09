蔡天鳳案｜奢華豪宅內部裝潢曝光　竟有旋轉木馬彷如置身夢幻國

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格溫婉有禮，和藹可親，她的離世除了令親友深感難過痛心，大批網民亦都感到十分不捨和惋惜，更湧入她的小紅書帳號留言願她安息。不少網民都繼續關注Abby的帳號，並翻看她生前的帖文重溫她過去的美照和片段來懷念她。

蔡天鳳於2月24日被揭遇害離世。(小紅書)

Abby在小紅書上分享了她的日常生活點滴，包括到法國巴黎出席品牌時裝活動的花絮，還有一些名牌開箱片以及生活照。其中Abby就曾曝光了她居住的豪宅內部裝潢，相中的她正在家中歡度聖誕新年節日，屋內全是聖誕裝飾佈置，除了放滿Hermes禮物盒的巨型聖誕樹，還有各式水晶擺設，也有童話胡桃夾子的公仔，地上舖了像棉花般的白色地氈，最誇張是她家裡竟然擺有旋轉木馬，Abby坐在上面拍照，彷如童話裡的公主似的，流露出滿滿少女心。她的家中設有多面落地玻璃窗，可眺望屋外無敵美景。

Abby出身富裕之家。(小紅書)

網民都驚嘆她的豪宅奢華氣派，置身其中如同夢幻童話國。有網民就感慨表示：「真的白富美啊，可惜了」。Abby母親五姐以往亦曾公開過Abby面積達500呎的衣帽間，比一般普通人家的屋企還要大，裡面盡是名牌服飾。

點擊睇Abby豪宅內部裝潢：

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Abby與老公及四名子女：

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點撃下圖睇Abby Choi奢華生活：

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