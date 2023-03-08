鄭嘉穎陳凱琳陪大仔二仔去親子運動會　名幼就讀學費逾13萬一年

陳凱琳與鄭嘉穎先後誕下三名囝囝，四歲半大仔Rafael鄭承悅及兩歲半二仔鄭承亮（Yannick），就讀同一間名牌幼稚園，日前兩夫婦出席學校運動會，享受親子樂。



鄭嘉穎陳凱琳陪兩名兒子出席親子運動會。（小紅書：鄭嘉穎）

鄭嘉穎在小紅書分享一家四口，齊齊穿上運動裝現身跑道照片，兩名兒子眼碌碌與鄭嘉穎如餅印一樣，見到Rafael及Yannick身上掛有獎牌，相信是參加學校親子運動會。獎牌帶上印有幼稚園校名，正是香港有四間分校的名牌幼稚園Tutor Time多多國際。回顧2020年尾，1歲半的Rafael正是入讀此校Playgroup，當時收費由三千至八千五一個月不等，如果一星期上一堂的話每堂要價高達$740﹗

鄭嘉穎陳凱琳兒子眼大大非常可愛。（小紅書：鄭嘉穎）

1歲半的Rafael正是入讀此校Playgroup。（IG：@ghlchan）

陳凱琳幫囝囝揀嘅名牌playgroup，地方相當闊落，收費仲比市面上貴幾倍。（Tutor Time官網截圖）

其後Rafael繼續原校升讀，連帶二仔Yannick都同校就讀。Tutor Time採用沉浸式的英語及普通話雙語教學，並融合S.T.E.A.M.及啓蒙智慧課程。多多國際幼兒園暨幼稚園於1988年在佛羅里達州成立，2001年成為首間由美國引入香港，全面而集中的美式英語及普通話的雙語幼兒園暨幼稚園，Rafael及Yannick就讀的北角寶馬山分校一年學費$130130，分11期繳交。

鄭嘉穎陳凱琳兩名兒子Rafael及Yannick身上掛有獎牌，獎牌帶上印有幼稚園校名，正是香港有四間分校的名牌幼稚園Tutor Time多多國際。（小紅書：鄭嘉穎）

鄭嘉穎陳凱琳兩名兒子Rafael及Yannick就讀名牌幼稚園Tutor Time多多國際，學費逾13萬一年。（教育局官網截圖）