東張西望｜買火險唔格價　供30年樓原來可以差成15萬！

《東張西望》今日（7/3）講到「火險」的話題，主持在街上街訪兩至三名的路人，都未能夠講出真正火險的定義，原來火險即是樓宇結構保險，每個業主向銀行申請按揭貸款時都必須買，例如屋企火燭，損毀咗嘅財物就由家居保險保障，而若毀壞咗嘅係樓宇結構例如牆身、原裝地板等等就係火險嘅保障範圍！

持在街上街訪兩至三名的路人，都未能夠講出真正火險的定義。（節目截圖）

坊間嘅火險保障其實差不多，但跟銀行買同自己上網買嘅保費可以有很大差異。.原來火險投保額都有分三種，分別是樓宇的重建費用、按揭貸額和尚餘貸額，利用重建費用較平，但會涉及估價費；用剩餘嘅按揭額係最平，但未必賠足 ；尚餘貸額好處係計法固定 ，不過保費較高。銀行也會為按揭者買火險，但坊間愈來愈多人自己買火險，因為在網上買原來可以平好多。

原來火險投保額都有分三種。（節目截圖）

在節目中的訪問講到，OneDegree 共同創辦人郭彥麟說：「愈來愈多人選擇自己上網投保火險，我哋最近嘅調查發現，有9成人之前因貪方便或懶得去搵而直接跟銀行購買火險，但其實保費可以差好遠，調查發現近一半受訪者投保後，火險價錢同之前相差近一倍，而最多嗰個案例一年係慳到$5100，如果供30年樓，其實可以慳成15萬，所以我哋都建議業主多做資料蒐集 ，先可以慳得最多！」

愈來愈多人選擇自己上網投保火險。（節目截圖）