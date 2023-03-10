馬國明已將黃心穎放下　坦言無恨對方：我希望佢好｜專訪

馬國明向拍拖3年的女友湯洛雯求婚成功，有圈中筍盤之稱的馬明正式被私有化，同時也開心有情人終成眷屬。另一邊廂，前度黃心穎也展開新生活，早前更自費出MV，似乎想一雪前耻為復出鋪路。曾經被心穎傷害過的馬國明，接受《香港01》專訪時重提這段塵封心底的情史，坦言這段戀情早已成過去，理應重新生活，又大方祝福舊愛繼續走自己喜歡的路。



馬明自爆求婚過程甩漏百出。（梁碧玲攝）

馬明自爆求婚過程甩漏百出，對婚禮無憧憬交由女方決定

有圈中筍盤之稱的馬國明，向拍拖3年的女友湯洛雯求婚成功，那位「呆頭呆腦」的大男孩正式被私有化，外表正直心思又簡單的馬明，自爆求婚過程甩漏百出，聰明的靚湯差點發現端倪，幸好馬明勝在誠意十足，靚湯亦笑着答應。他說：「我自己唔係用咗好耐時間策劃，途中好多甩漏，因為全部都係自己一手一腳，冇喺好多朋友面前見證，好簡單喺屋企兩個人發生呢件事，諗返轉頭件事幾好笑，幾得意又帶少少浪漫，有甩漏嘅時候，佢就開始估到啦，古古惑惑既感覺！」正所謂「速戰速決」無謂等，馬明表示將於今年年尾擺酒，由於他對婚禮無憧憬，婚禮策劃權交由靚湯話事：「我要拍埋《新聞女王》先，所有嘢係等佢安排，我對婚禮無乜憧憬，可能我拍得太多結婚場口係TVB，變咗我對婚禮冇乜特別幻想，反而係佢仲有，所以變咗佢想點就去安排。」

馬明自認性格粗心大意，試過為了芝麻綠豆的小事，導致冷戰全日。（梁碧玲攝）

雙方性格一拍即合 早有感覺湯洛雯是那位「對的人」

馬明過往曾爆出與胡定欣、黄心穎的戀情，惟最後分手收場，如今決左與靚湯共攜一生，全因早已有感覺，靚湯就是那位「對的人」：「大家生活簡單，佢好痴家，佢唔出街同我好似，睇吓戲、湊下貓咁又一日，我哋追求嘅生活都係好簡單，相處一段時間已經覺得佢都幾夾。」馬明自言過往有遇過「難搞」的女友，需要花時間遷就！相反，靚湯性格容易相處，只要出動「食物」就能安撫，言談間馬明也忍不住流露愛意：「以前女友可能冇咁夾，需要多啲遷就，但湯係容易遷就，可能大家鍾意嘅嘢好似，變咗要遷就嘅事唔多，佢會發脾氣，但好處係容易氹，佢唔係好麻煩嗰啲女仔，譬如我真係做錯，道歉買少少佢鍾意嘅零食比佢，咁就可以氹番佢。」

馬國明湯洛雯愛得高調，。（IG：@kennethmkm）

不過相信經營一段戀情，再「夾」都好，總會有磨擦的地方，馬明自認性格粗心大意，試過為了芝麻綠豆的小事，導致冷戰全日：「我成日唔知佢嬲乜，我呢方面都幾粗心大意，有時要佢講返比我聽，咁下次咪細心啲、醒目啲。」不過有時愛一個人，會不自覺為對方改變，如要「刻意」地去做，終有一天會磨滅大家的感情，馬明坦言同靚湯走到「結婚」階段，全因無刻意改變對方：「我哋相處唔會刻意改變對方，有啲事可以遷就就會遷就，我哋成日覺得唔應該改變對方，亦唔應該為對方改變，好辛苦，咁樣係唔會相處得長久。」

雙方性格一拍即合，早有感覺湯洛雯是那位「對的人」。（梁碧玲攝）

雙方有共識生兩胎 實行男主外女主內

自從求婚後，兩人正式同居生活，差不多每天都見面，靚湯又會煮定飯等馬明回家：「我哋日日見而家一齊住，所以生活上有好多嘢嘗試磨合緊，唔使開工返屋企就見到面，佢呢排唔太忙，好多時候佢喺屋企湊住兩隻貓等我返屋企。」馬明力讚靚湯廚藝了得，在家分工合作，她煮飯，他洗碗：「佢都會煮嘢食等我返嚟，佢識整肉醬意粉，又會炒下餸煲湯，反而我唔係好叻，如果俾我揀我就會揀洗碗。」甚至連生幾個小朋友都想好：「我哋有共識想生兩個，如果上天可以畀我哋，因為我哋成日驚生一個會好悶，父母年紀大會走，如果走咗咁咪得返佢一個係世界上，多個至親係世界上陪住，有啲咩都可以搵多個人商量。」馬明透露有小朋友後，自己將會全力搵錢，靚湯則留在家中顧小孩：「如果生咗小朋友，佢應該主力係屋企，其實佢唔係好願拍長時間嘅戲，佢都覺得辛苦。」

馬明重提舊愛黃心穎，大方祝福女方繼續走自己喜歡的路。（梁碧玲攝）

馬國明已將黃心穎放下 坦言無恨對方：我希望佢好

雖然同靚湯修成正果，但當年與黃心穎高調認愛，最後慘被「戴綠帽」，無預警下突爆出 「安心事件」，鋪天蓋地的輿論襲來，這段戀情正式告吹，馬明亦換成一身傷。事發後，馬明媽咪更被一眾記者圍堵，明明心情混亂又難受的馬明，仍需要拖着疲憊的身體回應傳媒，只希望大家高抬貴手不要打擾家人，更開腔維護心穎，實在令人心痛。事隔多年，馬明仍然以溫柔的態度祝福對方，強調事件早已過去，自己亦從陰霾中走出，只是當提起心穎，馬明仍會不自覺收細聲線表示：「諗返轉頭件事真係冇乜嘢，好小事啫，都唔係一件好大件事，對於我來講，嗰排我要開工，都冇乜嘢，都係正常咁過，隨着時間過去咁咪過去咗囉，唔洗半年就放低，其實我之前訪問都講過，開頭都有嬲嘅，但好快就冇咗，反而係擔心多啲。」

馬國明已將黃心穎放下 坦言無恨對方：我希望佢好。（梁碧玲攝）

馬明最後溫柔表示：咁我都就嚟結婚

不過舊愛心穎的復出MV，馬明表示未有機會觀看，不過念在舊情，馬明仍希望心穎能夠成功：「我希望佢成功，我希望佢好，支持佢復出，佢應該都要做返啲自己鍾意做嘅嘢，咁個世界都係咁轉，調返轉頭諗嗰件事其實好小事，人生裏邊睇返其實都係好小事。」曾經被深愛的人背叛，難免有憎恨對方的情緒，不過馬明早已釋懷：「冇啦，而家真係完全冇，都係嗰句啦，開頭有啲嬲，後尾反而係擔心，都係希望佢好運可以做返自己鍾意做嘅嘢，大家都有大家新嘅生活。」馬明最後溫柔表示：「咁我都就嚟結婚。」的確無需再捉實那道坎不放。

馬明最後溫柔表示：「咁我都就嚟結婚。」（梁碧玲攝）