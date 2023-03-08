TVB聯乘淘寶直播︱陳敏之企足6個鐘 陳豪為帶貨狂食鮑魚

TVB於3月1日宣布透過旗下上海翡翠東方傳播與淘寶合作直播帶貨，昨日（7日）首戰報捷，全場銷售額突破2350萬元（約2645萬港元），相當可觀。



陳敏之、陳豪打頭陣。（視頻截圖）

首場直播由陳敏之、陳豪擔任主播，由夜晚6點至零點，6小時不間斷直播。帶貨期間，兩人會將經典劇集場景與角色融入其中，好似賣海味時，陳豪化身《溏心風暴》中的「得得地」；賣美妝時，又提及劇集《胭脂水粉》等，令網友回憶滿滿。當晚累積觀看人數逾320萬，最高在線人數30000多人，位列淘寶直播間實時排行榜TOP2。

直播騷昨晚6時正式開始，敏之直踩6粒鐘帶貨到晚上12時，絕對考驗口才與體力；晚上9時，視帝陳豪加入直播騷，短短一小時便掀起全晚高潮！陳豪以「得得地」力Sell鮑魚、佛跳牆、海參、花膠雞煲等美食，其間與敏之吃貨上身大吃特吃，兩人吃得津津有味的模樣，引得網友口水直流嗌要入貨。身為咖啡專家的陳豪，出盡牙力Sell咖啡機並沖了一杯靚咖啡請敏之試飲，令敏之大嗌幸福滿滿，陳豪亦有推介曲奇、蛋卷等「咖啡良伴」。兩人直播時除了以廣東話力Sell貨品外，又大晒充滿特式的「港普」，獲不少網友大讚可愛。

陳豪「得得地」上身Sell鮑魚。

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敏之受訪時透露為今次直播做了不少準備，她說：「我自己本身都好鍾意做直播，事前有睇好多內地直播，會研究吓賣美妝、食物嘅時候，啲主播點樣去吸引觀眾。」問到有否向好友兼「前輩」細細粒（陳嘉佳）請教帶貨心得時，敏之回應道：「之前同佢傾偈時都請教過帶貨技巧，佢都分享咗好多資訊畀我，真係好多謝佢。」提到今次6小時無間斷帶貨，她坦言心情緊張：「我以前試過最多都係3個半鐘，當中有唱歌、玩遊戲，但6個鐘全程帶貨就真係人生第一次，都好開心有今次呢個機會，好榮幸被選中做開播頭炮。」

敏之直踩6粒鐘無間斷帶貨，真係唔簡單。

據網友反饋來看，大家對敏之同陳豪的表現都非常認可，踴躍在評論區發表個人建議，同時也替播足6個鐘的陳敏之大感辛苦：「建議除了賣貨，可以讓 tvb藝員多聊天互動，說說戲裡戲外的故事，回答下觀眾問題，就是微型綜藝的形式」、「敏之和陳豪表現比我預期更好，自然又專業，能看得出來直播前是做足功課的」、「直播不錯，建議選品能更加有特色，更多一些，不要一直重複播產品」等，對第二場直播已大感期待。