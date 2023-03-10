49歲翁嘉穗近況曝光真實狀態震撼網民　與李明慧爭老公成最大贏家

現年49歲的翁嘉穗（Virginia）是1997年港姐冠軍，她當選兩年後便閃嫁比她年長20年的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，婚後育有兩子的她亦淡出幕前，專心做幸福少奶奶，甚少公開露面。日前公關鄭紹康於他的IG分享了他出席活動的照片，當中就曝光了翁嘉穗的近況。

翁嘉穗去年8月陪老公鄔友正出席頒獎典禮。（IG@kashuivirginia）

相中的翁嘉穗化上淡妝，身穿粉紅色套裝短裙內襯白色背心，一身打扮高貴優雅，大方得體，同時又散發陣陣少女味。她與比她細6年的甘比 (陳凱韻) 站在一起，亦看不出兩人的年齡差，無論樣貌身材都保養得相當好，完全看不出她的真實年紀已將近50歲，狀態絕佳震撼一眾網民。

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翁嘉穗當年加入娛樂圈後，只參演過無綫一些節目，並沒有拍過劇，她最為人認識的事，就是她當年與同屆港姐亞軍李明慧以及富商鄔友正的一段三角戀情。1997年翁嘉穗參選港姐，當時同屆亞軍李明慧已經與鄔友正拍拖，而鄔友正旗下公司正正是港姐競選的贊助商，兩人因而擦出愛火，李明慧更向TVB提出解約，對外宣稱將會同男友結婚，一心打算嫁入豪門過幸福少奶奶生活。可是在李明慧到美國工作期間，有傳媒影到翁嘉穗同鄔友正約會，翁嘉穗更對外公開自己才是男方的「正印女友」，而鄔友正亦承認其女友身份，令這單「兩女爭一夫」的事件備受矚目。

翁嘉穗與老公鄔友正。（視覺中國）

事後李明慧一度避走外地，而翁嘉穗與鄔友正就在1999年結婚，正式嫁入豪門。婚後翁嘉穗除了相夫教子之外，還幫老公打理旗下家居品牌，更不時在社交平台大曬富貴生活，令價值過億的半山獨立屋曝光。另外，李明慧因工作關係在美國認識了教育家、慈善家陳樹渠的細仔陳燿陽，兩人在2003年正式結婚，婚後育有一對龍鳳胎，早年一家移居美國生活，近年才回流香港。

李明慧近年才回流香港。（IG@numberonepr）

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