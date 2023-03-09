龍馬精神｜68歲成龍親身上陣跳摩天輪　超敬業獲工作人員鼓掌致敬

國際巨星成龍（Jackie）以功夫電影聞名世界，每每在電影中都有挑戰高難度的打鬥畫面，看得觀眾動魄驚心。而即將在下月上映由他主演的電影《龍馬精神》亦不例外，近日拍攝片場花絮曝光，68歲的他堅持自己完成高空動作，從高120米的摩天輪跳下來 ，敬業的精神讓不少在場工作人員鼓掌，不過他就表示是小事情而已，親力親為的精神讓廣大網友佩服。

《龍馬精神》即將上映。（《龍馬精神》微博圖片）

從曝光的片段可見，身穿整套牛仔Look的他顯得年青十足，做足安全措施站在高120米的摩天輪中拍攝高空動作， 雖然其已經68歲 ，不過動作仍相當敏捷，其除了站在摩天輪車廂之外，還站立在鋼管桁架上行走，隨後二話不說一跳而下，待完成後現場掌聲不斷，以表向他專業態度致敬，但他就非常淡定表示：「這麼小的事情有甚麼好拍手的，以前比做這個更危險。」

69歲依舊親力親為。（影片截圖）

事實上，他在年輕的時候確實拍攝過更為危險的動作畫面，就好像在1983年的《A計劃》中，他從一座鐘樓跳下來，之後再連撞上兩帳篷再倒落地上﹑1998年的《我是誰》中，他從一座大樓外的玻璃幕窗滑下來﹑2001年在《特務迷城》中，他從油車上跳下來再跨越大橋而下等，這一些動作他都親力親為，相當了不起。

以往拍攝的電影都親身上陣。（影片截圖）

而是次拍攝的摩天輪高空動作戲，其實在38年前電影《福星高照》中他已嘗試過，當時他從摩天輪的拉索爬行滑下來，之後再跳下來落地，每個動作非常流暢，雖然每每都拍到受傷，但他都堅持親身上陣，難怪拍出來的作品都叫好叫座，名成利的背後絕不簡單。

成龍相隔38年再跳摩天輪。（影片截圖）