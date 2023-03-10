蔡天鳳7年前婚禮片段曝光　Chris深情許諾令人心酸：我愛你Abby

譚仔米線創辦人的媳婦，28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案震驚各界，案件至今已拘捕七人。不少網友湧入Abby社交網，更多她的生前點滴曝光。Abby與譚仔太子爺Chris 2016年婚禮片段曝光，二人憶述相識經過並許下愛的承諾，現在重溫令人鼻酸。



蔡天鳳案｜生前好友周英杰陪家人認屍 聽法醫講解已嚇到腳軟

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

2016年12月9日Abby與Chris舉行盛大婚禮，邀得金牌司儀Bob林盛斌擔任婚禮司儀，Bob當時上載的合照，見到Abby身上掛滿數十隻龍鳳鈪，兩夫婦笑得相當恩愛。婚禮上播放的6分鐘短片近日曝光，一對新人跪地向雙方父母敬茶並接過金器，步入房間及出門時都笑得相當燦爛。

蔡天鳳（Abby Choi）譚仔太子爺Chris 2016年婚禮邀得金牌司儀Bob林盛斌擔任司儀。（IG：@bob_lamshingbun）

二人又分別錄下深情對話，Chris憶述二人相識經過：「我遇見你嗰日，都係一日平凡嘅日子，你喺條街度就同其他人一樣，但係你對我嚟講，有啲嘢比其他人一啲都唔平凡，喺街上面撞到你同一個朋友，你當時著住高踭鞋，感覺記憶猶新。Abby，我諗我同你都估唔到今日正式成為夫妻，有你喺家庭入面，唔單只我開心，我父母都好開心，其他屋企人都好開心，我希望我哋未來嘅日子會愈來愈好，到我啲頭髮白晒嘅時候，你都仲喺我身邊，好好照顧我，我愛你Abby。」

蔡天鳳（Abby Choi）譚仔太子爺Chris 婚禮片段曝光。（影片截圖）

婚禮片段有不少蔡天鳳（Abby Choi）與Chris甜蜜互動 。（影片截圖）

Abby亦甜絲絲分享：「其實我已經唔記得我哋第一次見面係幾時，應該就係成班朋友識咗佢之後，後尾我哋差唔多每一日都見面，之後慢慢開始對佢有好感啦。老公呀，今日我要嫁俾你喇，我真係好開心，我以後會錫晒你同你屋企人，我愛你。」

蔡天鳳（Abby Choi）甜絲絲回應Chris 。（影片截圖）

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