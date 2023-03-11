49歲「最美亞姐」楊恭如近況曝光　激短髮現身不減女人味氣質絕佳

現年49歲有「最美亞姐」之稱的1995年亞洲小姐冠軍楊恭如，已經淡出香港娛樂圈多年。當年她憑《劍嘯江湖》、《國際刑警》、《雪花神劍》及《我和殭屍有個約會》等多部電視劇而為香港觀眾所熟悉，更被媒體譽為「亞姐中的亞姐」，久未露的她最近以激短髮造型現身，美貌依舊的她皮膚仍白皙緊致，身材完全沒有發福，美豔動人，氣質絕佳。

以短髮現身的楊恭如依然女人味十足！（截圖）

楊恭如首次演陳可辛執導電影《甜蜜蜜》便獲提名香港電影金像獎最佳新演員，風頭一時無兩。情史相當精彩，幾乎每次同男演員合作都傳緋聞，但最轟動的是與「上海首富」周正毅的一段緋聞。2002年楊恭如搬到月租12萬的半山豪宅，被爆背後金主是周正毅，但當時楊恭如同周正毅稱對方只是上海老鄉。

依然好靚！（截圖）

但後來有次楊恭如在銅鑼灣飲下午茶時，突然被一名女士掌摑並大罵：「你敢搞我老公！」該名女士正是周正毅太太毛玉萍，事件轟動一時，事後毛玉萍公開表示「我是唯一周太」。近年楊恭如談及此事，才承認當年是有介入過周正毅同毛玉萍之間，稱自己是被男方的巧語所欺騙，她說：「佢當初冇講有老婆，後來我發現係第三者，覺得好受傷。」

真係好靚！（截圖）

之後，楊恭如雖經歷多段感情，但都沒有開花結果，近年她長居內地，感情空白，經常與母親結伴同行，無論是工作還是閒時都會帶住媽咪在身邊，又會帶她去旅行遊山玩水，非常孝順。

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