蔡天鳳案｜給子女留言曝光情感真摯令人動容　網民：眼淚繃不住了

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格溫婉有禮，和藹可親，她的離世除了令親友深感難過痛心，大批網民亦都感到十分不捨和惋惜，並湧到她的社交帳號留言願她安息，並翻看她生前的帖文重溫她過去的美照和片段來懷念她。日前她嫁給現任老公Chris時的結婚片段曝光，兩人幸福甜蜜畫面再見，就令人大感慨嘆。

Abby不幸遇害離世。(蔡天鳳ig)

近日有網民在她的社交網上就發現了一篇Abby於2020年6月1日的發文，當日是6.1兒童節，Abby留言寫道：「兒童節快樂，不用忙着長大 總有一個人會一直保護你的童心🧒🏻」祝大家兒童節快樂，簡單一句卻情感真摯，這顯然也是Abby對她四名子女所說的話，就是作為孩子在爸媽的愛護中，都不用急着長大，她和老公都會一直保護他們的童心，永遠守護住他們，讓他們有個快樂幸福的童年，即使長大後亦能夠充滿童心。然而可惜的是，Abby如今已不能夠看見孩子們長大。

Abby一家六口。(抖音)

不少網民都讚Abby真的是一個好媽媽，為她以後不能再陪伴子女成長感到難過。有網民就表示看了這個post真的忍不住眼濕濕，甚至落淚：「眼淚繃不住了」、「看了一秒即鼻酸」、「做父母感受更深」、「願孩子都可以健康成長」、「你會化做天使繼續守護他們」。

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